Las entidades que integran el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos expresaron su respaldo a la media sanción que obtuvo en el Senado el proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno provincial y consideraron que avanzar en una solución para el déficit de la Caja de Jubilaciones resulta indispensable para sanear las cuentas públicas y fortalecer el desarrollo económico de la provincia.

A través de un comunicado conjunto, las instituciones sostuvieron que el desequilibrio estructural del sistema previsional constituye uno de los principales desafíos financieros de Entre Ríos y advirtieron que su desfinanciamiento impacta sobre el conjunto de la sociedad.

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Según señalaron, el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones demanda recursos públicos que podrían destinarse a áreas como salud, educación, infraestructura, seguridad, reducción de la presión tributaria, promoción de inversiones y generación de empleo privado.

En ese sentido, afirmaron que la iniciativa aprobada por la Cámara de Senadores reconoce la gravedad de la situación, respeta los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados y plantea una transición gradual para recuperar el equilibrio financiero del sistema.

Desde el Foro remarcaron que garantizar la sustentabilidad del régimen previsional implica asumir los problemas existentes y avanzar en reformas que permitan preservar el sistema a largo plazo.

Asimismo, las entidades empresarias reiteraron la necesidad de continuar con el ordenamiento de las cuentas públicas, la modernización del Estado y la implementación de reglas estables que favorezcan la producción y la inversión, al considerar que estos aspectos son fundamentales para mejorar la competitividad de la provincia.

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En el tramo final del comunicado, el sector privado instó a que el tratamiento legislativo continúe en la Cámara de Diputados con "seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo", evitando demoras que, a su entender, profundicen la problemática financiera de la Caja de Jubilaciones.

El documento lleva la firma de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER), la Bolsa de Comercio de Entre Ríos (BCER), la Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos (CICER), la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (CAPPER), el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), el Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAAER), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).