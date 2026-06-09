A través de un documento conjunto, las organizaciones que integran el foro sostuvieron que la situación financiera del sistema previsional representa uno de los principales desafíos para las cuentas públicas provinciales y advirtieron sobre sus efectos en el desarrollo económico y productivo.

Según manifestaron, el creciente déficit de la Caja absorbe recursos que podrían destinarse a áreas como infraestructura, educación, salud, seguridad, promoción de inversiones y generación de empleo.

“Una discusión que involucra a toda la provincia”

Las entidades remarcaron que el debate sobre el sistema previsional excede el ámbito de los trabajadores estatales y jubilados, al considerar que el desequilibrio financiero tiene consecuencias sobre el conjunto de la economía provincial.

En ese sentido, valoraron que el proyecto impulsado por el Ejecutivo reconozca la magnitud del problema y proponga una transición gradual orientada a recuperar la sustentabilidad del sistema, preservando los derechos adquiridos de jubilados y pensionados.

Desde el sector empresario señalaron además que corregir los desequilibrios previsionales resulta una condición necesaria para fortalecer las finanzas públicas y generar un contexto más favorable para la inversión privada y la creación de empleo.

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Pedido de tratamiento legislativo

En el documento, el foro también solicitó que el tratamiento parlamentario de la iniciativa se lleve adelante con “seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo”, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar demoras que profundicen el problema financiero.

Las entidades sostuvieron que una postergación de las reformas podría incrementar el desfinanciamiento del sistema y afectar la capacidad de la provincia para afrontar otras políticas públicas vinculadas al desarrollo económico y social.

Asimismo, afirmaron que la continuidad de los desequilibrios estructurales podría derivar en menores niveles de inversión, pérdida de competitividad y una reducción de las oportunidades de crecimiento para Entre Ríos.

Las entidades firmantes

El pronunciamiento fue suscripto por las organizaciones que integran el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos:

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (ADIMER).

Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

Bolsa de Comercio de Entre Ríos.

Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos (CICER).

Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (CAPPER).

Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER).

Corporación para el Desarrollo de Paraná (Codepa).

Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina.

Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

De esta manera, el sector empresario se sumó al debate abierto en torno a la reforma previsional, una iniciativa que genera posiciones encontradas y que deberá ser analizada por la Legislatura provincial en las próximas semanas.