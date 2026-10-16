Cuatro entidades empresarias de Entre Ríos expresaron su respaldo al proyecto de reforma del Código Procesal Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. Consideraron que la iniciativa puede contribuir a una justicia más previsible, con mayor seguridad jurídica y garantías para las partes involucradas en los procesos.

El pronunciamiento fue firmado por la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio, el Consejo Empresario y la Unión Industrial de Entre Ríos, que plantearon la necesidad de contar con procedimientos judiciales que permitan respuestas oportunas y criterios claros para quienes producen, invierten y generan empleo.

Cambios en las pericias y en las apelaciones

Entre los puntos que destacaron, las entidades valoraron la propuesta de crear un cuerpo de profesionales médicos especializados dentro del Poder Judicial, seleccionados mediante concurso y remunerados con un sueldo fijo.

También respaldaron que los honorarios de los peritos no estén vinculados al monto del litigio ni al porcentaje de incapacidad determinado. Según señalaron, esos cambios podrían fortalecer la independencia de las evaluaciones y la confianza en la prueba técnica.

Otro aspecto que consideraron positivo es la eliminación de la exigencia de garantizar previamente la totalidad de una condena para acceder a su revisión judicial.

Las entidades sostuvieron que esa condición puede representar una dificultad para las pequeñas y medianas empresas, cuya capacidad financiera podría verse comprometida por el monto que deben garantizar para apelar una sentencia.

No obstante, remarcaron que la modificación debe estar acompañada por herramientas que aseguren el cobro de los créditos laborales y prevengan posibles maniobras de insolvencia.

Piden diálogo y tratamiento prioritario

En el documento, las organizaciones empresarias afirmaron que la protección de los derechos laborales y la sostenibilidad de las empresas deben avanzar de manera conjunta.

Por ese motivo, solicitaron a la Legislatura provincial un tratamiento prioritario del proyecto, con participación de los sectores involucrados y atención a las condiciones necesarias para su implementación.

También señalaron la importancia de garantizar recursos suficientes, cobertura territorial y plazos razonables para que los cambios puedan aplicarse en toda Entre Ríos.

Las entidades manifestaron su disposición a aportar experiencia al debate y al seguimiento de los resultados de la reforma, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y las condiciones para el desarrollo productivo provincial.