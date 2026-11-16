Quien aspire a conducir, primero debe aprender a ser docente.

Los discursos vacíos no dan dirección; solo quien da dirección gana elecciones. No es casualidad que desde la política se ataque y se devalúe sistemáticamente la figura del docente. En el fondo, le temen a lo único que puede disputarles el monopolio de la ignorancia.

El buen docente nunca es homogéneo: entiende de microsegmentación. Sabe que a cada alumno hay que hablarle distinto para que todos lleguen al mismo objetivo: aprender. La política actual ha perdido esa pedagogía. Cuando en consultoría hablamos de "mensajes simples", no nos referimos a vender humo publicitario, sino a recuperar el valor pedagógico de la palabra para que el mensaje no solo busque un voto mercantil, sino que despierte un sentido de pertenencia.

Los discursos de la crueldad no entran en la conciencia social porque "estamos todos rotos"; entran porque se imponen desde una pedagogía del poder feroz y organizada. Frente a eso, la respuesta nunca puede ser la improvisación.

Volver a la lectura y a la escritura no significa caer en la nostalgia ni renegar de la tecnología. Significa usar esas herramientas para reescribir una pedagogía que le devuelva el timón a quien pretenda conducir un país.

"Ser docente antes que conductor". Ese renglón, escrito por Juan Domingo Perón en sus textos de historia militar, encierra una paradoja profunda: a los espacios políticos les cuesta construir una narrativa a la altura de su tiempo, olvidando que el propio creador de esa doctrina entendía la vocación pedagógica como el escalón previo e indispensable para el liderazgo.

Muchos dirigentes quieren saltar directo al resultado, midiendo la política únicamente a través de la materialidad económica. Pero el ser humano no se agota en la heladera llena ni en la angustia de llegar a fin de mes.

La política sin épica es contabilidad. Y la gente no busca contadores; busca un propósito, una dirección y un proyecto que vuelva a tener sentido.

La ciudadanía no se ordena sola consumiendo TikToks en bucle. Escucha, decodifica y elige. Quien mejor haga pedagogía, se quedará con la victoria.