Nogoyá.– El grupo Entre Ríos 2050 reunió este lunes a los intendentes de Paraná, Rosario Romero; de Crespo, Marcelo Cerutti; de Nogoyá, Bernardo Schneider; y de Urdinarrain, Sergio Martínez; con el foco puesto en la conectividad vial de la provincia. Del encuentro, coordinado por el contador Felipe Berruhet, también participaron los miembros activos del grupo Héctor Motta, Héctor Fratoni, Alcides Balla, Alfredo Bel, Luis Jacobi, Alfredo Calabrese, Elvio Guía, Daniel Rodríguez y como invitado habitual Luciano Filipuzzi, rector de la UADER.

El eje central de la jornada fue la propuesta de impulsar un proyecto de autovía que, mediante un sistema de peajes, permita trazar una nueva conexión entre las cuatro localidades y reducir en cien kilómetros la distancia hacia Buenos Aires, principal centro de consumo del país. Como primer paso concreto, los intendentes se comprometieron a avanzar en definiciones técnicas con profesionales para solicitar apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la elaboración de un anteproyecto.

El nogoyaense Berruhet (miembro del grupo 2050), planteó la necesidad de fijar políticas de Estado en materia de infraestructura vial con horizonte de largo plazo. "Creemos firmemente que el desarrollo de la provincia y su despliegue pasa por los caminos productivos. Planteamos un diagnóstico desde la actividad privada que genera inversiones. Si buscamos el desarrollo, la comunicación terrestre es un tema que debemos abordar", expresó, e insistió en la necesidad de "unir esfuerzos entre lo público y privado". Motta, habitual anfitrión de las reuniones, remarcó que Entre Ríos es "una fuerza productiva" cuyo mercado representa el 25% del consumo nacional, y que resulta "fundamental tener rutas seguras para llegar". Explicitó además que la traza debería contemplar la conexión entre Nogoyá y Urdinarrain.

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Schneider aprovechó el encuentro para exponer los avances del proyecto de circunvalación de Nogoyá y destacó su importancia estratégica: la obra es clave, según describió, "para resolver problemas de ordenamiento territorial interno, de crecida de los arroyos y del corredor bioceánico que atraviesa actualmente por el centro de la ciudad". El presidente municipal informó además que la Provincia accedió a un crédito del BID que permitirá incluir esta obra para su ejecución, lo que representa un paso concreto hacia la concreción de un proyecto largamente esperado por la ciudad y la región.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, reflexionó sobre la infraestructura como condición de posibilidad del desarrollo: "No hay desarrollo posible sin una infraestructura lógica", afirmó, y se mostró de acuerdo en buscar alternativas de conexión para la salida de la producción provincial. En ese marco, el secretario de Planificación e Infraestructura de Paraná, Eduardo Loréfice, informó que la obra del Acceso Sureste de esa ciudad —que habilitará definitivamente el llamado "puente a la nada" sobre la Ruta 12— avanza a buen ritmo y que, de no mediar imprevistos, podría estar finalizada hacia fin de año.

Los intendentes de Crespo y Urdinarrain coincidieron en señalar los desafíos de financiamiento que enfrentan los municipios para encarar obras de envergadura, y respaldaron la iniciativa de impulsar el sistema de autovías. En el cierre del encuentro, el grupo reafirmó los ocho vectores que guían su trabajo desde sus inicios: educación; salud, trabajo y bienestar de las personas; infraestructura; reforma, modernización e innovación del Estado; ordenamiento territorial; compromiso ético; e implementación de espacios público-privados.