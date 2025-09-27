La Empresa de Energía de Entre Ríos SA (Enersa) y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) firmaron un convenio para establecer una bonificación especial en el consumo eléctrico destinada a las Familias de Abrigo que forman parte del plan de cuidado de niños y niñas separados de su hogar por situaciones de vulneración de derechos.

El acuerdo fue rubricado por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y la titular del Copnaf, Clarisa Sack, y establece una reducción de hasta 500 kilovatios hora (kWh) en el consumo básico del servicio eléctrico. El beneficio es compatible con otros programas sociales vigentes, tendrá aplicación inmediata y contará con un representante institucional designado por Enersa para coordinar su implementación junto al Copnaf.

Las Familias de Abrigo cumplen un rol fundamental en la contención de niños y niñas, ya que los reciben de manera transitoria en sus hogares y les brindan cuidados cotidianos —alimentación, salud, descanso, vínculos y juego— hasta que se define su situación legal y social.

Durante la firma, Brupbacher destacó la importancia social de la medida: “Para Enersa es importantísimo acompañar a aquellas familias que colaboran en la crianza y el cuidado de niños y niñas. Con este beneficio de 500 kWh queremos estar presentes y respaldar a quienes se suman al programa Familias de Abrigo”.

Por su parte, Sack señaló el impacto directo de la iniciativa: “Este beneficio va a verse reflejado directamente en la factura. Es una manera de apoyar a las Familias de Abrigo y entendemos que este es el camino de gestión en el que tenemos que avanzar”.

Con este convenio, Enersa reafirma su compromiso con la equidad energética, la inclusión social y el acompañamiento a políticas públicas que buscan una provincia más justa y sustentable.