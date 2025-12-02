La semana pasada, Paralelo 32 mantuvo una entrevista con el presidente del Directorio de ENERSA, Cr. Uriel Brupbacher, quien repasó diez ejes centrales para comprender el rumbo de la empresa desde el inicio de su gestión. El titular de la distribuidora provincial de energía aseguró que la compañía atraviesa una transformación profunda, apuntalada por inversiones, eficiencia y transparencia.

Brupbacher —quien asumió la conducción de ENERSA tras desempeñarse como secretario de Presupuesto y Hacienda provincial— afirmó que se encontró con “una empresa desordenada, mal gestionada y con hechos de corrupción investigados por la Justicia”. Frente a ese diagnóstico inicial, sintetizó el espíritu de la nueva etapa: “Mientras antes se despilfarraba, hoy se invierte”.

De Hacienda a ENERSA: dos escenarios distintos

Al comparar su experiencia en el Ministerio de Hacienda con el desafío actual, Brupbacher recordó el contexto crítico con el que asumió en diciembre de 2023: “Era tierra arada: no había un peso. Tuvimos que ser creativos para cumplir con el pedido del Gobernador de pagar sueldos y afrontar compromisos de la gestión anterior”. Entre los avances más importantes de esa etapa mencionó la implementación del Presupuesto Base Cero y la modificación del sistema de compras.

En su rol actual, su prioridad es ordenar ENERSA, mejorar su eficiencia y convertir cada peso disponible en obras para los entrerrianos.

“Estamos transformando la empresa”

Según el presidente del Directorio, ENERSA logró generar excedentes aun con el Valor Agregado de Distribución (VAD) congelado, gracias a una administración eficiente y planificada. Esos recursos, remarcó, “no son plata sobrante, sino fondos que se reinvierten en infraestructura eléctrica”.

Entre los proyectos relevantes, destacó el avance de los parques fotovoltaicos destinados a estabilizar líneas críticas y la decisión del Gobierno provincial de expandir el servicio de conectividad, con el objetivo de llevar internet a todas las escuelas rurales antes del ciclo lectivo 2026.

Viale y la primera transformadora digital del país

Uno de los hitos más importantes es la obra de la Línea y Estación Transformadora 132 kV Viale, cuya licitación ya fue abierta. Brupbacher subrayó que será “la primera estación transformadora digital de Entre Ríos y una de las primeras del país”.

La infraestructura incluye una nueva línea de alta tensión entre Crespo y Viale y una estación de última generación. “Era una obra largamente prometida y necesaria; hoy se está haciendo realidad”, afirmó.

Respuesta a las críticas

Consultado por las objeciones de exfuncionarios, Brupbacher fue tajante: “Quienes llevaron a ENERSA a ser noticia nacional por mala administración y hechos de corrupción hoy pretenden dar lecciones”. Aseguró que la gestión actual está enfocada en ordenar la empresa, transparentar procesos y transformar cada peso en mejoras para el servicio.

En esta línea, detalló que se modificó el Reglamento de Compras y Contrataciones, y que esta semana se presenta el nuevo Registro de Proveedores, herramientas clave en el proceso de modernización.

Apoyo a instituciones y un enfoque más social

ENERSA sostiene una política de acompañamiento a clubes, instituciones y organismos sociales, principalmente a través de donación de materiales eléctricos y luminarias LED, así como trabajos conjuntos con COPNAF y el Servicio Penitenciario.

Sin embargo, Brupbacher adelantó un cambio de enfoque para 2025: “ENERSA no será solo una empresa que entrega paneles y luminarias; vamos a profundizar el trabajo social, educativo y de concientización”.

Inversiones estratégicas en el territorio

Entre las obras recientes, destacó la puesta en marcha de la nueva Subestación Transformadora 33/13,2 kV de María Grande, que abastecerá a la ciudad, zonas aledañas y al parque industrial. La instalación incluye un transformador de 5 MVA, reconectadores, equipamiento moderno y una sala de comando con sistemas actualizados.

Además, se encuentran en marcha estaciones transformadoras en Oro Verde, Federación y Viale, sumadas a aportes de generación en puntos críticos para garantizar un mejor desempeño del sistema eléctrico en épocas de alta demanda.

Energías renovables y un nuevo escenario para inversiones privadas

Brupbacher confirmó que la provincia continuará ampliando su infraestructura solar. Ya se inauguraron dos parques fotovoltaicos —en Sauce Pinto y en el Autódromo de Paraná— y avanzan otros diez, ubicados estratégicamente en puntas de línea para mejorar la estabilidad del sistema.

“Entre Ríos se posiciona como una alternativa atractiva para inversiones privadas en energía limpia. Debemos pensar el futuro y acompañar al sector privado para que se traduzca en proyectos concretos y empleo”, subrayó.

“Cambiar 20 años de un modelo que nos llevó a lo más bajo no es fácil”

El presidente de ENERSA también dejó una reflexión política sobre el contexto general: “Entre Ríos tuvo 20 años de un modelo de gestión que nos llevó a lo más bajo de la historia. Cambiar eso en dos años no es fácil, pero los logros del Gobernador son muy importantes: se están arreglando escuelas y rutas que hacía años se anunciaban, pero no se hacían”.