Autoridades de Enersa participaron en Rosario de una reunión de trabajo junto a representantes de las empresas provinciales de energía de Santa Fe y Córdoba, en el marco de una agenda orientada a fortalecer la integración energética de la Región Centro.

Del encuentro tomaron parte el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y el gerente de Relaciones Institucionales, Pablo Martene, quienes compartieron la jornada con directivos de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

La reunión tuvo como eje principal el intercambio de experiencias y la coordinación de estrategias vinculadas al desarrollo del sistema eléctrico en las tres provincias.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la planificación energética, la articulación entre las distribuidoras provinciales y los desafíos que enfrenta el sector ante el crecimiento de la demanda y los cambios tecnológicos que atraviesa la actividad.

Desde Enersa destacaron la importancia de generar espacios de trabajo conjunto que permitan compartir experiencias de gestión, coordinar criterios técnicos y avanzar en proyectos comunes para fortalecer la prestación del servicio eléctrico en la región.

La actividad se desarrolló en el Salón Amarras de La Fluvial, en la ciudad de Rosario, y formó parte de una serie de encuentros impulsados por la Región Centro para consolidar la cooperación entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

La energía aparece como uno de los ejes estratégicos de integración regional, en un contexto donde las provincias buscan mejorar la infraestructura y garantizar el abastecimiento necesario para acompañar el crecimiento productivo y el desarrollo de sus comunidades.