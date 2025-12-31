Debido a las altas temperaturas que se registran de manera sostenida en la provincia, Enersa informó que mantiene un monitoreo permanente del comportamiento de la demanda eléctrica en todo el territorio entrerriano, ante la posibilidad de que se alcancen valores elevados de consumo en el marco de la actual ola de calor.

En ese contexto, este martes 30 de diciembre se registró una potencia máxima operada de 925 megavatios (MW) a las 13.56, lo que representa el valor más alto en lo que va del verano. Desde la empresa señalaron, no obstante, que este nivel de demanda aún se encuentra lejos del pico máximo histórico, alcanzado el 5 de marzo, cuando el consumo llegó a los 1.034 MW sin que se produjeran inconvenientes en el sistema eléctrico provincial.

Desde Enersa destacaron que la red eléctrica de Entre Ríos cuenta con antecedentes recientes que respaldan su capacidad de respuesta frente a escenarios de alta exigencia. Esto es resultado de la planificación, el mantenimiento y las inversiones sostenidas que se vienen desarrollando de manera articulada entre el Gobierno de Entre Ríos, Enersa y las 18 cooperativas eléctricas que operan en la provincia.

Según se indicó, estos incrementos en la demanda suelen producirse durante jornadas de calor extremo, especialmente en horas de la siesta, motivo por el cual la empresa realiza un seguimiento continuo y preventivo del sistema eléctrico provincial.

Llamado al uso responsable de la energía

Enersa recordó la importancia de promover un uso responsable y eficiente de la energía eléctrica, en particular durante los momentos de mayor consumo. Entre las principales recomendaciones, se sugiere utilizar los equipos de aire acondicionado a una temperatura de 24 grados, evitar el uso simultáneo de varios artefactos de alto consumo y apagarlos una vez alcanzado un ambiente confortable.

La adopción de hábitos de consumo eficientes contribuye no solo a disminuir la demanda en momentos críticos, sino también al cuidado de la energía y al buen funcionamiento del sistema en su conjunto.

Finalmente, Enersa, junto al Gobierno de Entre Ríos, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento permanente del sistema eléctrico provincial, a través de un trabajo coordinado orientado a garantizar un suministro seguro, eficiente y confiable para todos los entrerrianos.