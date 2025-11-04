La empresa Energía de Entre Ríos S.A. (Enersa) avanza con una importante obra de infraestructura eléctrica en la ciudad de Nogoyá, con una inversión estimada en $1.260 millones, destinada a reforzar el sistema de media tensión y mejorar la calidad del servicio en distintos sectores urbanos.

El proyecto consiste en la instalación de 4.300 metros de cableado subterráneo de Media Tensión, que permitirá abastecer los nuevos distribuidores denominados “Ruta 26” y “San Miguel”. Esta intervención beneficiará a las zonas céntrica, sur y oeste de la ciudad, reemplazando líneas aéreas existentes por tendidos subterráneos, lo que incrementará la seguridad, confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico.

Detalles técnicos y trazado

La obra, que se encuentra a cargo de una empresa contratista, tiene un plazo de ejecución de 120 días. Su puesta en marcha permitirá optimizar la operación del sistema eléctrico local y brindar mayor capacidad de respuesta ante la creciente demanda energética.

El trazado se inicia en la Estación Transformadora ubicada sobre la Ruta Nacional 12. Desde allí, los dos tendidos subterráneos ingresan por calle 25 de Mayo hasta su intersección con Quiroga y Taboada.

Uno de los ramales continúa por calle San Martín hasta Bernardo de Irigoyen, mientras que el otro se extiende por calle Moreno hasta 16 de Julio, en el barrio IAPV.

Inversión estratégica para el desarrollo energético

Desde Enersa destacaron que la iniciativa forma parte del plan de inversiones que la empresa lleva adelante junto al Gobierno de Entre Ríos, orientado a fortalecer la infraestructura energética en toda la provincia.

“Este tipo de obras son estratégicas porque no solo mejoran la calidad del servicio, sino que también preparan la red para acompañar el crecimiento urbano e industrial de las comunidades entrerrianas”, señalaron desde la compañía.

Con esta obra, Nogoyá se suma a las localidades que están incorporando tendidos subterráneos de media tensión, una tecnología que reduce el impacto visual, minimiza riesgos y favorece la estabilidad del sistema eléctrico.