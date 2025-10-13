Ante recientes hechos delictivos en los que personas se hicieron pasar por empleados de Enersa con el objetivo de ingresar a domicilios particulares y cometer robos, la empresa distribuidora de energía emitió un comunicado oficial para advertir a la comunidad y evitar posibles estafas.

Desde Enersa aclararon que ningún integrante del personal está autorizado a ingresar a las viviendas de los usuarios, ni a realizar reparaciones, controles o cobros dentro de los domicilios. En caso de detectarse una situación de riesgo eléctrico o necesidad de intervención, las tareas se efectúan únicamente desde el exterior, sobre las líneas, medidores o conexiones externas.

Asimismo, la empresa recordó que no realiza cobros, gestiones ni reparaciones rentadas a domicilio. Los únicos lugares habilitados para recibir pagos son las oficinas comerciales y las bocas de cobranza autorizadas. Ningún empleado o contratista de Enersa está facultado para recibir dinero en domicilios particulares.

El personal de la compañía se encuentra siempre debidamente identificado, con credenciales visibles y vehículos oficiales rotulados. Enersa instó a los usuarios a extremar las precauciones y verificar la identidad de cualquier persona que se presente en nombre de la empresa.

Como medidas de seguridad, la empresa recomendó:

Como medidas de seguridad, la empresa recomendó:

de ninguna persona que diga representar a Enersa. Comunicarse de inmediato con el SATI (Servicio de Atención Telefónica Integral) al 0800 777 0080, o bien con la dependencia policial más cercana, ante cualquier duda o sospecha.

Finalmente, Enersa reiteró su compromiso con la seguridad de las y los usuarios y pidió a la comunidad mantenerse alerta frente a este tipo de engaños que buscan aprovecharse de la confianza de los ciudadanos.