Nogoyá.- El nuevo año estará marcado por la realización de los tradicionales festivales folclóricos que hoy son coronados como fiestas provinciales y nacionales.

Los primeros dos fines de semana del año, tendrán propuestas caracterizadas por el rescate cultural a los artistas entrerrianos.

La 37º edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra, será los próximos sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026. Como es habitual desde hace un tiempo, el punto de encuentro será el predio del Ferrocarril, donde esta vez, la organización ha decidido realizar el espectáculo con entrada libre y gratuita para todos los asistentes que deseen disfrutar de las expresiones culturales.

Para la jornada inaugural del sábado 3, la programación artística confirmada incluye las actuaciones sobre el escenario de Delfina Ronchi, el grupo Por Tu Gente Nogoyá, Lucía Giménez, Valentín Obal, Ignacio Sartori, Curí Tacú y Marianela Urbani.

En tanto, el domingo 4 de enero la grilla se completará con las presentaciones de Héctor Cardoso, Fernanda Roselli, Itahí, Ricardo López Jordán, Lauro y Marga, Marcos Pereyra y Sangre Chamamecera. Durante esta segunda noche, se realizará también la elección de la embajadora del festival, una de las instancias más esperadas que coronará el cierre de la fiesta provincial.

“La Coqueta” prepara su fiesta nacional

El fin de semana siguiente, es decir el viernes 09 y sábado 10, la vecina ciudad de Lucas González presenta una nueva edición de la Fiesta Provincial y Nacional del Lino. El evento se desarrollará con espectáculos musicales, danzas tradicionales y el ya consolidado Certamen "El Linero", con el propósito de poner en valor la identidad cultural de la región y reconocer a los artistas del litoral.

La edición 2026 marcará el crecimiento de esta propuesta que convoca año tras año a vecinos de Lucas González y ciudadanos de distintas localidades de Entre Ríos y provincias cercanas.

La primera jornada, prevista para el viernes 9 de enero a partir de las 20:30, tendrá como eje central la realización del 3° Certamen "El Linero", una instancia competitiva que busca promover y visibilizar el talento artístico del litoral. Sobre el escenario se presentarán Los Monchos Chamameceros de San Justo, La Llamarada del Sauce de Oro Verde, Carnavineros de Nogoyá, Los Zapata de Pueblo Esther, Matías Juárez y Melina Cardozo de Colonia Elía, Sofía Vega de Colón, Hernán Paz y Los Changos de San José, Delfina Tula de Nogoyá, el espacio de Poesía Litoral "Canto a Entre Ríos" de San Salvador y Alma Litoral de Paraná. La noche se completará con las presentaciones de Litoral Mitá y La Sonora Corazón, junto a la participación de los ballets Raíces de Mi Pueblo y Ballet Juvenil Alemán del Volga. La entrada general para esta jornada tendrá un valor de $2.000.

Mientras que el sábado 10 de enero, a partir de las 21, se llevará a cabo la segunda noche de festejos, que incluirá los shows centrales y la presentación del ganador del Certamen "El Linero". La grilla artística contará con la actuación de Efraín Colombo, Claudia Lomeña, Franco Masignani y Jorge Alejandro y su banda, además de los cuerpos de danza Grupo de Danzas Los Lanceros y Ballet Sociedad Italiana. El valor de la entrada para el sábado será de $5.000.