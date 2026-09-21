La pérdida de capacidad de compra aparece como uno de los principales problemas relevados durante agosto por el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora. Según el estudio, casi la mitad de los argentinos llega con dificultades económicas a la mitad del mes y seis de cada diez tuvieron que recurrir a algún tipo de deuda o crédito durante los últimos seis meses.

El relevamiento también muestra diferencias importantes según el nivel socioeconómico y la edad. Los sectores de menores ingresos y los jóvenes de entre 18 y 39 años aparecen entre los grupos que manifiestan mayores dificultades para sostener sus gastos.

Cuánto dura el ingreso durante el mes

A nivel nacional, el 65% de los encuestados aseguró quedarse sin ingresos antes del día 20, mientras que el 44,4% no alcanza a superar el día 15. Un 12,2% afirmó que sus recursos se agotan antes del día 5.

La diferencia según nivel socioeconómico es marcada. En la clase baja, el 87,6% señaló que agota sus ingresos antes del día 20. En la clase alta, esa proporción se ubicó en el 7,3%.

También aparecen diferencias por edad. El 83,3% de las personas de entre 18 y 39 años manifestó no llegar con recursos al día 20, frente al 60,3% entre los mayores de 60 años.

El crédito se utiliza para gastos básicos

La dificultad para llegar a fin de mes tiene su correlato en el endeudamiento. El estudio indica que el 60,2% de los argentinos tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses.

El porcentaje asciende al 70,2% entre las personas de clase baja y al 67,1% entre los jóvenes de 18 a 39 años.

Entre quienes se endeudaron, el 55,6% destinó el dinero a alimentos y salud, mientras que otro 20,4% lo utilizó para pagar tarifas y servicios. En conjunto, estos dos destinos representan el 76% de los casos.

La diferencia también se observa por nivel socioeconómico. Según el informe, en la clase baja más del 85% de quienes recurrieron al crédito lo hicieron para afrontar alimentos, salud, tarifas o servicios. En la clase alta, esa proporción es inferior al 60% y el crédito aparece distribuido de manera más pareja con otros destinos, como la compra de bienes durables.

Una mirada negativa sobre la economía, aunque con una leve mejora

La evaluación de la situación económica nacional continúa siendo mayoritariamente negativa. El 59,4% de los consultados calificó la economía del país como mala o muy mala.

El dato representa una mejora respecto de julio, cuando esa valoración alcanzaba el 61,8%. Sin embargo, la percepción negativa llega a casi el 75% entre las personas de clase baja.

En cuanto a la situación económica personal, el porcentaje de quienes realizan una evaluación positiva pasó del 27,2% en julio al 29,8% en agosto.

La percepción de la inflación se distancia del dato oficial

El relevamiento también consultó sobre la inflación y la evolución de los salarios.

El 65,8% de los encuestados afirmó que el índice de inflación publicado por el INDEC no refleja la suba de precios que percibe en su vida cotidiana.

A su vez, el 81,2% consideró que su salario no logra superar la inflación.

Según el informe, esta percepción también aparece entre quienes declararon haber votado al oficialismo en las elecciones de 2025: el 61,2% de ese grupo considera que sus ingresos no le ganan a la inflación.

Ingresos y salarios, entre las principales preocupaciones

El ranking de preocupaciones relevado por Zentrix también mostró cambios durante agosto.

Por primera vez en varios meses, la corrupción dejó de ocupar el primer lugar. Los principales temas mencionados fueron:

Ingresos y salarios: 50,1%.

50,1%. Incertidumbre económica: 49,8%.

49,8%. Desempleo: 40,9%.

40,9%. Corrupción: cuarto lugar.

cuarto lugar. Inflación: 12,7%, último lugar entre las diez opciones consultadas.

Los resultados muestran que, en esta medición, las preocupaciones vinculadas con la capacidad de los ingresos para afrontar los gastos y con la estabilidad laboral aparecen por encima de la inflación como problema específico.

Incertidumbre, angustia y también esperanza

Al ser consultados sobre los sentimientos que les genera el próximo año, las respuestas estuvieron encabezadas por incertidumbre y angustia.

Sin embargo, esperanza también apareció entre las expresiones más mencionadas, lo que refleja la coexistencia de preocupación por el futuro con expectativas de una eventual mejora.

Cómo se realizó el estudio

Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, realizado entre el 25 y el 31 de agosto de 2026.

El relevamiento incluyó 1.466 casos válidos de cobertura nacional. La muestra fue ponderada por región, edad, sexo y voto declarado, tomando como referencia el padrón electoral.

La encuesta se realizó mediante un cuestionario autoadministrado en línea, con difusión controlada y posterior depuración de registros inválidos.

Según la metodología informada por la consultora, el margen de error teórico es de ±2,1%, con un nivel de confianza del 95%. El estudio advierte además que sus resultados no deben extrapolarse directamente a niveles subnacionales sin considerar las particularidades metodológicas correspondientes.