La economía doméstica continúa siendo el principal desafío para millones de argentinos. Un estudio nacional elaborado por Zentrix Consultora refleja que la pérdida del poder adquisitivo, el crecimiento del endeudamiento y la imposibilidad de llegar a fin de mes configuran un escenario de fuerte preocupación social, incluso entre quienes respaldan al Gobierno nacional.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) correspondiente a julio muestra que el 61,9% de los argentinos contrajo deudas durante los últimos seis meses y que, en más de la mitad de los casos, esos préstamos fueron destinados a cubrir gastos cotidianos y no a financiar inversiones o compras de largo plazo.

El salario ya no alcanza para llegar a fin de mes

Uno de los datos más contundentes del relevamiento indica que el 66% de los argentinos agota sus ingresos antes o a partir del día 20 de cada mes, mientras que apenas el 9,3% logra finalizar el mes con capacidad de ahorro.

La situación es aún más compleja entre los jóvenes de 18 a 39 años: el 85,5% asegura quedarse sin dinero antes de finalizar el mes, evidenciando una mayor fragilidad económica respecto de otros grupos etarios.

En paralelo, el 87,4% de los consultados considera que su salario perdió frente a la inflación, percepción que atraviesa incluso a los votantes del oficialismo.

El crédito dejó de financiar proyectos y pasó a sostener el consumo

La encuesta revela un cambio profundo en la utilización del crédito.

Del total de personas que se endeudaron:

53,7% lo hizo para afrontar gastos básicos.

lo hizo para afrontar gastos básicos. 11,5% tomó deuda para adquirir bienes durables.

El informe sostiene que el crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un mecanismo para sostener el consumo cotidiano.

La situación resulta especialmente delicada entre los jóvenes, donde más de un tercio recurrió a prestamistas o financieras informales, generalmente con costos financieros mucho más elevados.

Pagar las deudas también se volvió un problema

El estudio también muestra que endeudarse no resuelve la situación económica de los hogares.

Entre quienes tomaron créditos:

El 28,9% afirma que le cuesta mucho afrontar las cuotas.

afirma que le cuesta mucho afrontar las cuotas. El 12% ya registra atrasos en los pagos.

ya registra atrasos en los pagos. El 6,4% reconoce que directamente no puede cumplir con sus obligaciones.

Además, el 55% considera que las tasas de interés actuales convierten al crédito en "una trampa", reflejando el creciente peso del endeudamiento sobre la economía familiar.

Desconfianza sobre la inflación oficial

Otro de los aspectos relevados fue la percepción respecto de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El 67,1% de los consultados sostiene que la inflación oficial no refleja el aumento de precios que experimenta en la vida cotidiana, mientras que apenas el 29,6% considera que los datos oficiales representan la realidad.

Para la consultora, esta diferencia entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia diaria de los consumidores explica por qué la desaceleración de la inflación todavía no logra traducirse en una mejora del humor social.

Corrupción y economía, las principales preocupaciones

Al consultar sobre los problemas que más preocupan a la sociedad, la encuesta ubicó en primer lugar a la corrupción, mencionada por el 48,8% de los participantes.

Detrás aparecen cuestiones directamente vinculadas al bolsillo:

Ingresos y salarios (46,9%).

Incertidumbre económica (41,6%).

Desempleo (29,1%).

Tarifas de servicios públicos (26,8%).

El informe concluye que, aunque la corrupción encabeza el listado, cuatro de las cinco principales preocupaciones de los argentinos están relacionadas con la situación económica.

Imagen de los principales dirigentes

El relevamiento también analizó la percepción sobre las principales figuras políticas nacionales.

Javier Milei

El presidente registró:

30,9% de imagen positiva.

58,5% de imagen negativa.

Su mejor desempeño aparece entre hombres menores de 40 años del interior del país, mientras que los niveles más altos de rechazo se observan entre mujeres y mayores de 40 años.

Axel Kicillof

El gobernador bonaerense obtuvo:

35,4% de imagen positiva.

51,5% de imagen negativa.

Su mayor respaldo se concentra en mujeres y habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad alcanzó:

36,6% de imagen positiva.

50% de imagen negativa.

Su imagen presenta escasas variaciones entre los distintos grupos etarios.

Myriam Bregman

La dirigente del Frente de Izquierda fue la única figura con balance positivo:

43,1% de imagen positiva.

40% de imagen negativa.

Sin embargo, ese diferencial favorable no se traduce en una intención de voto elevada para una eventual elección presidencial.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) fue elaborado por Zentrix Consultora entre el 21 y el 30 de julio de 2026 sobre una muestra nacional de 1.468 casos válidos.

El relevamiento se realizó mediante cuestionarios online y presenta un margen de error de ±2,1%, con un nivel de confianza del 95%.