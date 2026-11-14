¿Existe una ola de candidatos outsiders rumbo a las elecciones presidenciales de 2027 o se trata de un espacio todavía reducido? Un estudio nacional realizado por Zoom Politikon indica que, por el momento, las figuras que se presentan por fuera de la política tradicional reúnen el 13,7% de las preferencias, frente a un 67,7% que continúa eligiendo dirigentes tradicionales.

El relevamiento se realizó durante noviembre de 2026, sobre 600 casos efectivos, y evaluó el piso y el techo electoral, además del nivel de conocimiento, rechazo y los atributos personales de seis figuras: Carlos Melconián, Daniel Hadad, Federico González, Dante Gebel, Jorge Brito y Manuel Passaglia.

Un espacio minoritario frente a los candidatos tradicionales

Uno de los principales resultados del informe es que el interés por los outsiders todavía no alcanza dimensiones mayoritarias. Ante una lista de candidatos conocidos, el 67,7% de los encuestados manifestó su preferencia por figuras tradicionales, mientras que el 13,7% elegiría a un candidato ajeno a ese espacio.

Por otra parte, el 18,6% todavía no definió su elección.

En ese escenario general, Javier Milei encabeza las preferencias con el 27,4%, seguido por Axel Kicillof, que alcanza el 17,9%.

Melconián, Hadad y González, en una competencia ajustada

Cuando la consulta se concentra exclusivamente en los seis perfiles outsiders, aparece una competencia muy pareja en los primeros lugares.

Carlos Melconián obtiene el 12,4% de las preferencias, Daniel Hadad alcanza el 10,7% y Federico González registra el 10,3%. La diferencia entre el primero y el tercero es de apenas 2,1 puntos porcentuales, dentro del margen de error señalado en el estudio.

El informe también advierte que el desconocimiento constituye un factor importante para buena parte de estas figuras: el 48,5% de los consultados respondió que no sabe a quién elegir dentro de ese grupo.

El desconocimiento y el rechazo, dos factores determinantes

El relevamiento evaluó también el piso y el techo electoral de cada dirigente, además de la proporción de personas que manifiestan que nunca lo votarían.

En ese apartado, Federico González presenta el mejor balance entre los seis nombres analizados: registra un piso electoral del 7,2%, un techo del 29,3% y el menor nivel de rechazo, con el 34,1%.

En el otro extremo, Dante Gebel reúne un rechazo del 65,4%, mientras que Jorge Brito alcanza el 59,3% de respuestas negativas.

Los datos muestran que, más allá de las preferencias iniciales, el nivel de conocimiento y la resistencia que genera cada figura pueden convertirse en factores decisivos para evaluar sus posibilidades electorales.

Los atributos de cada figura

El estudio también consultó sobre las características personales que los encuestados asocian con los posibles candidatos. Los resultados muestran que ninguno logra concentrar todos los atributos evaluados.

Carlos Melconián lidera en percepción de inteligencia, con el 14,1%. Dante Gebel aparece primero en sensibilidad y empatía, con el 12,7%, mientras que Federico González es la figura que más interés despierta entre quienes quisieran conocerlo, con el 14,4%.

Una alternativa todavía en construcción

Las conclusiones de Zoom Politikon describen un escenario en el que las figuras externas a la política tradicional tienen presencia, pero todavía no conforman una corriente mayoritaria.

La distancia frente a los candidatos tradicionales, el elevado porcentaje de personas que aún no definieron su elección dentro del segmento outsider y los niveles de desconocimiento y rechazo muestran que ese espacio tiene desafíos importantes de cara a 2027.

Por ahora, los resultados reflejan un interés electoral acotado y una competencia interna ajustada, sin que ninguno de los seis nombres evaluados consiga consolidar una ventaja amplia sobre los demás.