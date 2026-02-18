Una encuesta nacional reveló que, en paralelo al debate parlamentario por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la preocupación por los ingresos personales y familiares se consolida como uno de los principales problemas para la sociedad.

El estudio, realizado por la consultora Proyeccion entre el 1 y el 7 de febrero sobre 1.464 casos en todo el país, muestra que el 43,9% de las personas consultadas señaló a los bajos salarios como una de sus mayores inquietudes actuales.

El tema aparece apenas por detrás de la inseguridad (46,5%) y por encima de la inflación (34,8%), que en el último mes volvió a acelerarse. La cifra expone el peso creciente del deterioro del poder adquisitivo en la vida cotidiana y el malestar que atraviesa a amplios sectores sociales.

Reforma laboral con apoyo dividido

El relevamiento se conoció mientras el Congreso discute un paquete de reformas estructurales que incluye cambios laborales, tributarios y penales, promovidos por el oficialismo.

Según los datos de Proyección, el 45,4% de los encuestados se manifiesta de acuerdo con las reformas impulsadas por el Gobierno, mientras que el 33% expresa su desacuerdo. Un porcentaje significativo, en tanto, declara no tener una posición definida, lo que refleja un escenario de opinión pública aún en proceso de consolidación.

Los números configuran un cuadro social complejo: una parte relevante de la ciudadanía respalda transformaciones estructurales, pero al mismo tiempo persiste una preocupación concreta por los ingresos y la estabilidad laboral, variables directamente vinculadas al debate sobre el mercado de trabajo.

Estancamiento económico y tensiones en los hogares

El informe también señala que el Índice de Perspectiva Económica (IPE) se ubica en una zona de estancamiento, aunque más cerca de la estabilidad que del pesimismo extremo.

En el plano doméstico, el sondeo advierte que muchos hogares debieron recurrir a endeudamiento o financiamiento para cubrir gastos corrientes, lo que evidencia tensiones financieras en la economía familiar.

Además, el 70,7% de los consultados afirmó que su situación se mantuvo igual de mal o empeoró en el último año. Dentro de ese grupo, un 44,8% señaló un deterioro directo de su realidad económica. En contraste, el 29,3% percibe mejoras o estabilidad positiva, lo que confirma un clima económico predominantemente desfavorable.

Un debate atravesado por la realidad social

El crecimiento de la preocupación por los ingresos y el empleo instala un telón de fondo social determinante para el tratamiento de la reforma laboral. Mientras el oficialismo defiende los cambios como parte de una estrategia orientada a modernizar el mercado de trabajo y promover inversiones, sectores sindicales y bloques opositores advierten sobre el posible impacto en derechos laborales y niveles salariales.

Con la discusión política en marcha, los números de la encuesta sugieren que el impacto real en el bolsillo y en las condiciones de empleo será uno de los factores centrales para moldear el humor social en los próximos meses, en un escenario donde la economía cotidiana se impone como prioridad para amplios sectores de la población.