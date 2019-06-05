Paraná (Agencia AIM).- La Facultad de Ciencias de la Educación será sede de diversas actividades para estudiantes y ciudadanía en general en el marco del Día de los y las Periodistas. Habrá charlas con referentes del oficio el jueves y viernes, en tanto el sábado se realizará un recordatorio del maestro de muchos comunicadores en Bajada Los Vascos y calle Guillermo Alfieri, en el Parque Urquiza. “La idea es que sea genere un espacio para debatir y compartir”, dijo la coordinadora de la carrera de Comunicación Social, Aixa Boeykens.

Una cargada agenda de paneles debate tendrá lugar en la semana que se celebra el aniversario de la fundación en 1810 de la “Gazeta de Buenos Ayres”, primer periódico tras la independencia argentina. “Todas las actividades son abiertas al público en general. Y la entrada es libre y gratuita”, señaló Boeykens, de la Facultad de Educación.

El ciclo de charlas comienza el jueves 6 de junio, a las 19.30, en el aula E 5 de la sede académica de calle Buenos Aires 389 en Paraná. Se realizará allí un panel sobre periodismo ambiental con la presencia de Darío Aranda y Sergio Rinaldi, como parte del ciclo de charlas “La agenda verde en debate” organizado por la Fundación Cauce y el portal de periodismo ambiental ERA Verde, con apoyo de la Secretaría de Extensión y Cultura de la FCEdu. Aranda es licenciado en Periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ha trabajado en Página/12, LaVaca, y es colaborador de FM La Tribu. Es autor de los libros: “Argentina Originaria” y “Tierra Arrasada”. Rinaldi es periodista especializado en temas ambientales. Desde el 2008 Coordinador General del Taller de Comunicación Ambiental en Rosario.

Continuarán las actividades el viernes, 7 de junio a las 10.00, en el auditorio “Rodolfo Walsh”, con la disertación del periodista Ezequiel Fernández Moores (La Nación, Radio Ciudad de Buenos Aires, entre otros medios). Hablará sobre su trabajo de escritura y las prácticas del periodista deportivo. Algunos de los ejes de su exposición serán el libro de su autoría “Juego, luego existo” (Sudamericana, 2019), la cobertura de los Mundiales de Fútbol y la investigación en el periodismo deportivo. Este encuentro está organizado por el Taller de Redacción

A las 14:00 de ese día, se hará una charla-debate organizada por el Taller de Especialización II, denominada “El trabajo periodístico en tiempos de convergencia” con Federico Cioni y Gastón Neffen. Cioni es comunicador; periodista especializado en Tecnología. Editor de medios digitales del grupo El Litoral y consultor en Social Media Marketing en Consultoria Arcadia (Santa Fe). Anteriormente fue productor de TV y Jefe de Contenidos en Canal Nueve Litoral (Paraná).

Ese mismo viernes, pero a las 15:30, también en el auditorio “Rodolfo Walsh”, estará Osvaldo Aguirre (Revista Ñ, trabajó en La Capital de Rosario y editó sus investigaciones sobre el género policial). El periodista se referirá a la producción escrita y al oficio del periodismo policial. Algunos de los ejes de su exposición serán el libro “¡Extra! Antología de la crónica policial en la Argentina” en coautoría con Javier Sinay (Del nuevo extremo, 2017), el periodista en la escena del crimen y la investigación de los casos más resonantes de la crónica policial argentina.

Por último, el sábado 8 de junio a las 11:00, en Bajada Los Vascos y calle Guillermo Alfieri se realizará un encuentro que propone recordar al periodista y profesor de la Licenciatura en Comunicación Social, Guillermo Alfieri. Es un “encuentro, homenaje, recordatorio, a un año de su fallecimiento, que fue el 3 de junio”, indicó Boeykens, quien agregó: “Esto está pensado junto con sus familiares, y la idea es compartir unas palabras, de docentes que compartieron actividades y trabajo con él. Y habrá música a cargo de Alejandro Vitas, quien compuso la canción ‘Humo’, con letra de Santiago Alfieri, y la idea es que sea un espacio para compartir”.