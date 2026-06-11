El 28 y 29 de octubre se realizará el segundo Encuentro regional de plateros y exposición, en la sede del Museo “Conrado Hasenauer”, del municipio de Oro Verde.

El sábado a las 18:30 se abrirá la exposición de plateros de la región y de aprendices del Taller Lágrima de Luna (Oro Verde) mientras que el domingo, además de llevarse a cabo el “Segundo Encuentro de Plateros”, permanecerá abierta la exposición, se instalarán puestos de los plateros que participan de la muestra a partir de las 16 y se desarrollará, en una clase pública, la producción de una pieza colectiva por artesanos del taller organizador, dirigidos por el maestro Martín Kornicki (16:30).

Horario:

Sábado 28: 18:30 a 21:30

Domingo 29: 10 a 19