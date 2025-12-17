En la ciudad de San José de Feliciano se desarrolló un importante encuentro del Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos, que reunió a autoridades provinciales y representantes legislativos locales con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial, el diálogo institucional y el abordaje de problemáticas que impactan de manera directa en la vida cotidiana de los vecinos.

De la jornada participaron las diputadas provinciales Dra. Gabriela Lena y Dra. María Elena Romero; la Subdirectora de Relaciones Municipales, Celia Campos Turdo; la directora provincial de Defensa del Consumidor, Dra. María Belén Bressan, acompañada por el inspector del área Cristian Lippi; y el ministro de Hacienda de la Provincia, contador Fabián Boleas. Durante el encuentro, las autoridades expusieron las principales líneas de trabajo que se vienen desarrollando desde cada área y respondieron a las inquietudes planteadas por concejales y concejalas de distintos puntos de la región.

Entre los ejes centrales abordados se destacaron la defensa de los derechos de los consumidores, las tareas de control y fiscalización, la situación económica y financiera de los municipios y la necesidad de profundizar la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales como una herramienta clave para brindar respuestas concretas a la ciudadanía.

Desde el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos se subrayó la relevancia de estos espacios de intercambio y construcción colectiva, que permiten acercar las políticas públicas provinciales al territorio y fortalecer el rol de los concejos deliberantes como ámbitos fundamentales de la representación democrática.

Al cierre de la jornada, las autoridades presentes reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta, promoviendo el federalismo, el desarrollo equilibrado de las comunidades y una gestión pública cercana a las necesidades reales de los entrerrianos.