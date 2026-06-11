Crespo- El 4º Laicrimpito Encuentro de Salud Popular en Crespo se realizará el domingo 27 de agosto, de 9 a 17 hs. en el Instituto Comercial Crespo. Bajo el lema “Antiguos principios, nuevos comienzos”, los organizadores invitan a compartir saberes con otros, a través de talleres prácticos, con distintas propuestas comunitarias, como la Agroecología, Bioconstrucción, Voluntariado Social y toda una jornada de intercambio solidario.

Cada participante podrá participar de un taller por la mañana y otra por la tarde. Además, se compartirá una dinámica de apertura, a cargo de Alejandra Florenza y una de cierre a cargo de Camila Kloster. El almuerzo es a la canasta y la participación es libre y gratuita.

Los talleres programados para este encuentro son los siguientes:

Biodanza: Conectando con la naturaleza (Silvina Goya)

Conectando con la naturaleza (Silvina Goya) Reflexología Holística (Silvia Lell)

(Silvia Lell) Círculo de mujeres: Vasalisa y la conexión con la intuición (Evelina Senger y Graciana Bione)

Vasalisa y la conexión con la intuición (Evelina Senger y Graciana Bione) Chamanismo: Búsqueda del animal de poder (Esteban Kipen)

Búsqueda del animal de poder (Esteban Kipen) Alimentación Viva (Juanma Pauletti)

(Juanma Pauletti) Elaboración y uso del Ghee (Alicia Acevedo)

(Alicia Acevedo) Por la ruta de los sueños (Ricardo Lole Rodríguez)

(Ricardo Lole Rodríguez) Encuadernación (Alejandra Florenza)

(Alejandra Florenza) Biodanza: la danza de la vida (Cristina D’ Angelo)

la danza de la vida (Cristina D’ Angelo) Tango (Camila Kloster)

(Camila Kloster) Meditación (Gnosis Crespo)

(Gnosis Crespo) Para qué enfermamos (Martín Córdoba)

Un poco de historia

Este encuentro surgió con las Comunidades Religiosas Insertas en Medios Populares (CRIMPO), en 1990 en las provincias del nordeste argentino, respondiendo a la necesidad de la salud integral en los pueblos más humildes, rescatando los conocimientos ancestrales. Luego, el movimiento fue expandiéndose en distintos lugares y diversidad de creencias, por lo que en 1996 comenzó a llamarse LAICRIMPO. Desde entonces, se realiza un encuentro nacional anual, donde también asisten delegaciones desde otros países latinoamericanos y también se realizan distintos encuentros regionales, que se denominan LAICRIMPITOS.

Contacto

Las actividades comenzarán a las 9 hs. hasta las 12 hs. y para los que sólo puedan ir por la tarde, comenzará a las 14 hs. y finalizará a las 17 hs. Por consultas: En Facebook: 4º Laicrimpito en Crespo o Laicrimpo Entre Ríos.