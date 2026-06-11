Encuentro de Salud Popular en Crespo
Crespo- El 4º Laicrimpito Encuentro de Salud Popular en Crespo se realizará el domingo 27 de agosto, de 9 a 17 hs. en el Instituto Comercial Crespo. Bajo el lema “Antiguos principios, nuevos comienzos”, los organizadores invitan a compartir saberes con otros, a través de talleres prácticos, con distintas propuestas comunitarias, como la Agroecología, Bioconstrucción, Voluntariado Social y toda una jornada de intercambio solidario.
Cada participante podrá participar de un taller por la mañana y otra por la tarde. Además, se compartirá una dinámica de apertura, a cargo de Alejandra Florenza y una de cierre a cargo de Camila Kloster. El almuerzo es a la canasta y la participación es libre y gratuita.
Los talleres programados para este encuentro son los siguientes:
- Biodanza: Conectando con la naturaleza (Silvina Goya)
- Reflexología Holística (Silvia Lell)
- Círculo de mujeres: Vasalisa y la conexión con la intuición (Evelina Senger y Graciana Bione)
- Chamanismo: Búsqueda del animal de poder (Esteban Kipen)
- Alimentación Viva (Juanma Pauletti)
- Elaboración y uso del Ghee (Alicia Acevedo)
- Por la ruta de los sueños (Ricardo Lole Rodríguez)
- Encuadernación (Alejandra Florenza)
- Biodanza: la danza de la vida (Cristina D’ Angelo)
- Tango (Camila Kloster)
- Meditación (Gnosis Crespo)
- Para qué enfermamos (Martín Córdoba)
Un poco de historia
Este encuentro surgió con las Comunidades Religiosas Insertas en Medios Populares (CRIMPO), en 1990 en las provincias del nordeste argentino, respondiendo a la necesidad de la salud integral en los pueblos más humildes, rescatando los conocimientos ancestrales. Luego, el movimiento fue expandiéndose en distintos lugares y diversidad de creencias, por lo que en 1996 comenzó a llamarse LAICRIMPO. Desde entonces, se realiza un encuentro nacional anual, donde también asisten delegaciones desde otros países latinoamericanos y también se realizan distintos encuentros regionales, que se denominan LAICRIMPITOS.
Contacto
Las actividades comenzarán a las 9 hs. hasta las 12 hs. y para los que sólo puedan ir por la tarde, comenzará a las 14 hs. y finalizará a las 17 hs. Por consultas: En Facebook: 4º Laicrimpito en Crespo o Laicrimpo Entre Ríos.