Desde el 30 de marzo y hasta el 1º de abril, en Sauce Grande – Monte Hermoso, se realizará el primer encuentro nacional de escritores “La luna con gatillo”.

La actividad cuenta con el apoyo del Concejo Deliberante de esta localidad bonaerense que resolvió declararlo de “Interés Municipal” con unanimidad de parte de los bloques que lo componen.

“Este nuevo evento que se incorporará al calendario turístico en 2018 también permitirá promocionar “las virtudes propias del Balneario Sauce Grande y Monte Hermoso como lugar de tranquilidad y encuentro con la naturaleza y el mar” y se espera que “el éxito del mismo permita instalar esta fecha en la agenda de encuentro, debate y producción de diversos escritores del país”.

El proyecto fue presentado por el Centro de Información e Investigación Educativa local (CIE), el grupo de escritores bahiense “Las voces del viento” y la Asociación Civil de Vecinos del Balneario Sauce Grande.