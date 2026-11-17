La sexta edición del Encuentro de Biológicos (EnBio) fue presentada oficialmente durante la Jornada sobre Estrategias Biológicas organizada por la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) de Río Cuarto. El evento se desarrollará el 24 y 25 de febrero de 2027 en esa ciudad cordobesa, con una agenda centrada en el análisis y la aplicación de tecnologías biológicas en los sistemas productivos.

La propuesta tendrá dos grandes ejes temáticos: el estrés abiótico y la bioestimulación de plantas, por un lado, y el estrés edáfico y la bioestimulación de suelos, por el otro.

Ensayos descentralizados y experiencias a campo

Una de las principales novedades de esta edición será la descentralización de los ensayos, que ya no estarán concentrados exclusivamente en el predio del encuentro.

A pedido de grandes organizaciones, parte de las evaluaciones se desarrollará en el marco de «La Ruta de los Biológicos», una iniciativa organizada por CREA Sur de Santa Fe y EnBio. Allí se analizarán tecnologías destinadas a mitigar los efectos del estrés abiótico en cultivos de soja.

También se realizarán ensayos en la región de Catriló, en La Pampa, a través del proyecto Larti 360 de Lartirigoyen. En ese caso, se evaluarán bioinsumos específicos para las condiciones de esa región productiva.

Demostraciones y recorridas técnicas

La jornada del martes 24 de febrero incluirá una recorrida por un establecimiento productivo de referencia en la zona, organizada en cuatro estaciones técnicas.

La primera estará dedicada a las mezclas y los coadyuvantes que permiten generar sinergias con productos biológicos. Se realizarán demostraciones de aplicaciones con drones y se presentarán mezclas de trichoderma, bacillus, algas marinas y otros insumos biológicos.

La segunda estación propondrá analizar el funcionamiento del sistema productivo de manera integral, en lugar de evaluar soluciones de forma aislada. El planteo será cómo medir la predictibilidad del sistema y qué tecnologías permiten realizar ese seguimiento.

En la tercera se utilizarán cámaras multiespectrales y sensores especiales de luz visible e infrarrojo cercano para medir el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI). El objetivo será evaluar el desarrollo, el vigor y el estrés de cultivos tratados con productos biológicos.

La cuarta estación reunirá experiencias de utilización de biológicos en maní, soja y maíz en la región. También se abordarán la identificación de biomarcadores y la estratificación por ambientes.

Uno de los interrogantes planteados para esta instancia será si los ensayos de rendimiento promediados a nivel de lote permiten captar la mayoría de los efectos de la bioestimulación.

Un simposio con especialistas nacionales e internacionales

El miércoles 25 de febrero se realizará el tradicional simposio, con exposiciones sobre bioestimulación de suelos y cultivos.

El panel estará integrado por investigadores, asesores, productores con experiencia aplicada, científicos del Conicet y docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Entre los especialistas nacionales anunciados se encuentran el doctor Fabricio Cassan, la ingeniera Laura Boiero y la ingeniera Tania Taurián, quien compartirá experiencias vinculadas con el trabajo sobre uso de biológicos financiado por Fontagro en Argentina.

También participarán referentes internacionales. Entre ellos, la doctora Martha Isabel Gómez Álvarez, investigadora Ph.D. senior y directora de Vinculación de Agrosavia, Colombia, y el doctor Lucas William Mendes, profesor asistente del Centro de Energía Nuclear en Agricultura de la Universidad de São Paulo, Brasil, especializado en microbiología de suelos y microbioma.

El papel de los microorganismos en la salud del suelo

La participación de Mendes aportará una mirada sobre el funcionamiento de las comunidades microbianas que habitan los suelos. Su campo de investigación comprende hongos, bacterias, virus y arqueas, y su relación con los sistemas agrícolas.

Uno de los aspectos centrales de este enfoque es el papel de la biodiversidad microbiana y su potencial para contribuir a sistemas productivos más sustentables, con una menor dependencia de determinados insumos tradicionales.

A través de la exudación radicular, las plantas liberan compuestos que intervienen en la comunicación con los microorganismos del suelo y favorecen el reclutamiento de comunidades beneficiosas.

Para estudiar esas interacciones, la investigación utiliza herramientas como la secuenciación de ADN y ARN y la metabolómica, que permiten conocer con mayor precisión la composición y actividad del microbioma. Estos avances abren nuevas posibilidades para diseñar estrategias de manejo agronómico.

Inscripción gratuita y cupos limitados

La participación en EnBio 2027 será gratuita, aunque con cupos limitados. La inscripción ya se encuentra abierta a través del sitio web www.agribio.ar.

El encuentro cuenta con la adhesión de Acsoja, Aapresid, Maizar, la Mesa de Buenas Prácticas de Río Cuarto, Aapce, Fearca, Ciafba, Cabio, Ciafa, el Clúster de Alfalfa de Córdoba, el Clúster Agtech y otras instituciones locales.