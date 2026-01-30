El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó los nuevos Cuadros Tarifarios de Transición para la empresa Compañía Entrerriana de Gas S.A., responsable del transporte de gas natural en la provincia de Entre Ríos. La medida fue formalizada a través de la Resolución 34/2026, publicada en el Boletín Oficial, y comenzará a regir a partir del 1° de febrero.

La decisión se enmarca en el proceso de actualización tarifaria dispuesto por el Gobierno nacional en el contexto de la emergencia del Sector Energético, la cual fue prorrogada mediante sucesivos decretos desde diciembre de 2023.

Actualización alineada al esquema nacional

De acuerdo a lo establecido en la resolución, la transportista entrerriana aplicará los mismos criterios de ajuste tarifario definidos para las principales empresas de transporte de gas del país, la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Desde el Enargas se recordó que estos ajustes se sustentan en las revisiones tarifarias quinquenales y en un sistema de actualización mensual vinculado a la variación de índices oficiales, aclarando que ello no implica la aplicación de un mecanismo automático de incremento.

La medida fue adoptada luego de que el Ministerio de Economía ratificara la continuidad del sendero de actualización de las tarifas energéticas correspondiente a febrero de 2026.

Asimismo, la resolución dispone que los nuevos cuadros tarifarios deberán ser publicados por la empresa en medios gráficos o digitales de amplia circulación dentro de su área de cobertura, durante al menos tres días y en un plazo máximo de diez días hábiles.

Finalmente, se estableció que, en caso de que la entrada en vigencia coincida con un período de facturación ya iniciado, se aplicará el prorrateo correspondiente, conforme a lo previsto en el reglamento del servicio de transporte de gas natural.