Victoria.- El crecimiento de una comunidad se mide no solamente por el número de habitantes, también cuenta la cantidad en metros cuadrados que se construye por año, es decir por su nivel de inversión. Tras ese dato fuimos a la Dirección de Obras Privadas de la municipalidad, donde la información está actualizada a marzo de 2024, obteniendo el dato interanual marzo/23 y marzo/24.

A efecto de brindar información estadística tomamos los valores globales, pero el rubro que ha tenido un mayor crecimiento es el correspondiente a viviendas únicas y multiviviendas con más de 2 habitaciones.

Se destaca dentro de estas construcciones el registro de Galpones /Almacenajes en octubre del año pasado 1.933 m2, pero en general el mayor porcentaje de construcción corresponde a los rubros antes mencionados.

Los datos estadísticos responden a información oficial. Muchas personas construyen o realizan ampliaciones en sus viviendas y no las declaran. Esto representa un riesgo para el contribuyente porque en forma periódica la municipalidad realiza inspecciones, e inclusive en otras oportunidades en base a fotos satelitales, herramienta que les ha permitido identificar construcciones que no fueron registradas. Cuando esto ocurre el municipio no solamente exige el pago de la tasa respectiva, sino se incluyen las multas correspondientes.

Resumen

El total del rubro casa habitación en un año fue de 19.927 m2, mientras que las ampliaciones totalizaron 7.808 m2, cabe reiterar que se trata de las “Estadísticas de Permisos de Edificación correspondiente a los Expedientes de Construcción aprobados en el Municipio de Victoria 03/23- 03/24”. Ambas categorías totalizan 27.735 m2.

Algunos datos relevantes: el mayor porcentaje de viviendas únicas se dio en junio/23, fecha en la que se registraron 3.665 m2, mientras que la menor se produjo en marzo del 2024 con 259 m2. El promedio mensual fue de 2.311 m2 incluyendo las dos categorías.

En base a la tabla de costos que elabora el Colegio de Arquitectos periódicamente, en el mes de marzo/24, para una vivienda urbana común el m2 se cotizaba a 1,2 millones de pesos. Es decir que si traducimos en montos actualizados los 27.735 m2 por el valor monetario antes mencionado, se invirtieron estimativamente 33.282 millones de pesos. Estos son datos indicativos que solamente reflejan en números un cuadro de la construcción en Victoria, en el período mencionado. Otro dato ilustrativo surge cuando calculamos que los 27.700 m2 de construcción, equivalen a 462 viviendas de 60 m2.

Un panorama desolador

A la luz de los datos registrados sigue siendo la construcción de viviendas esencialmente, la que genera más interés desde el punto de vista de la edificación, pero frente a la creciente demanda, es poco lo que se avanza para lograr el techo propio. Actualmente en el mercado inmobiliario de locaciones en nuestra ciudad la demanda supera ampliamente a la oferta. Resulta imposible acceder a créditos para edificar, aunque ahora genera expectativa la reactivación de los Créditos UVA, lanzada por los Bancos Hipotecario y Nación, que ponen en vigencia la financiación con hipotecas a 30 años actualizadas por inflación. pero no otorgan la totalidad del costo de la construcción y el núcleo familiar debe registrar un ingreso no inferior a 2,6 millones de pesos. El Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia, que siempre fue una alternativa para construir, actualmente no está financiando ningún complejo habitacional, porque no se recibe más el aporte de la Secretaría de Viviendas de la Nación.