Con la llegada del receso estival y la suspensión de las clases, los comedores escolares vuelven a ocupar un lugar central en la vida cotidiana de muchas familias de Victoria. Durante el verano, lejos de discontinuarse, el servicio se reorganiza para seguir garantizando la asistencia alimentaria a niños y adolescentes que dependen del comedor escolar como un espacio clave de contención.

Según informó Emanuel Vaquié, coordinador de Comedores Escolares a Paralelo32, para el período de verano hay 404 alumnos inscriptos en la ciudad. “A principios de diciembre solicitamos a los directivos que realicen un sondeo en sus instituciones y nos informen cuántos chicos van a asistir y si se habilita o no el comedor de verano”, explicó. Actualmente, ese relevamiento se realiza a través de formularios digitales, lo que permite centralizar y actualizar los datos de cada escuela.

El servicio comenzó formalmente el 15 de diciembre, aunque en la práctica, en muchas instituciones no se interrumpe. “Hay escuelas donde los chicos dejaron de concurrir antes, pero el comedor siguió funcionando. En varios casos, el servicio nunca se cortó”, amplió Vaquié.

Durante el verano, 11 unidades educativas de Victoria, entre escuelas primarias, secundarias y una institución privada, mantienen abiertos sus comedores. La partida presupuestaria se asigna en función de la cantidad de alumnos informados y del tipo de servicio que se brinda. “Ese número puede variar durante enero y febrero. Puede haber días con más chicos y otros con menos, pero se trabaja sobre lo informado”, aclaró el coordinador. El universo atendido incluye alumnos de nivel inicial, primario y secundario.

Uno de los principales desafíos del período estival es la organización del personal. “El personal tiene que tomarse sus vacaciones, pero se arman guardias para garantizar el funcionamiento”, explicó Vaquié. Además, trabajadores de escuelas donde no funciona el comedor de verano son trasladados de manera transitoria a otras instituciones para colaborar con el servicio, hasta el 11 de febrero, cuando todo el personal regresa a sus establecimientos de origen. Durante el receso administrativo y las fiestas, los directivos también permanecen de guardia para asegurar la continuidad del programa.

En cuanto a la provisión de alimentos, el sistema funciona mediante una tarjeta prepaga a nombre del directivo de cada escuela. El monto acreditado mensualmente varía según la cantidad de alumnos y los servicios que se brindan, y puede ir desde 500 mil pesos hasta cifras de varios millones. “Existe un menú orientativo que se busca respetar. En verano es más liviano, con preparaciones al horno como milanesas, tartas, tortillas o salpicones”, detalló.

Además de los comedores escolares, el programa mantiene durante todo el año la asistencia alimentaria a clubes, merenderos y comedores comunitarios, sin interrupciones durante el verano. “Eso no se corta, es de enero a enero”, remarcó Vaquié. Estas partidas cumplen un rol de apoyo y no cubren la totalidad de los proyectos, pero permiten sostener meriendas y, en algunos casos, almuerzos. La frecuencia del servicio varía según cada propuesta, con instituciones que funcionan algunos días a la semana y otras que incluyen sábados.

Actualmente, reciben asistencia provincial clubes como Newel’s Old Boys, Huracán, San Benito, Sportivo y la Asociación Civil del Quinto Cuartel, esta última con servicio de almuerzo además de merienda. “La partida más importante está centrada en los comedores escolares, donde está garantizado el desayuno, el almuerzo y la merienda con personal asignado. En clubes y comunitarios, el trabajo lo realizan colaboradores de manera honoraria”, concluyó.