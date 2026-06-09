Ante lo acontecido en el departamento Diamante, el comité de Emergencia de Valle María ha decidido suspender por el termino de catorce días las siguientes actividades:

-Reuniones familiares

-Actividades gastronómicas, comedores y bares. Únicamente se permite delivery de comidas.

-Reducir el horario comercial de 08:00 a 20:00 horas, para todas las actividades.

-Suspender las actividades de esparcimiento, deportivas culturales y gimnasios.

-Solo queda permitida la caminata recreativa de una hora diaria.

-Suspender la actividad deportiva náutica, pesca deportiva y de costa, y el balneario estará cerrado.

«Se informa que, a partir del día de la fecha, el uso del barbijo o tapabocas es de uso obligatorio para todas las personas. El no uso podrá ser sancionado», expresaron desde el municipio.

Asimismo, recomendaron «salir a hacer compras una sola persona por grupo familiar. Respetar el distanciamiento social, siempre, y en todo lugar. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Utilizar alcohol en gel o solución de alcohol al 70% en agua. Desinfectar y ventilar los ambientes en el hogar. No compartir el mate y otros elementos en lugares de trabajo. Desinfectar los productos que se adquieren en los comercios».

Ante la presencia de síntomas, fiebre, dolor de garganta, tos, perdida del olfato, llamar al centro de Salud para ser evaluado: 4999710.