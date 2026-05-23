Nogoyá.– La historia que marcó un antes y un después en la comunidad religiosa local y que alcanzó repercusión en todo el país llegará finalmente al formato de serie televisiva. Bajo el título de “Cautiva”, la producción inspirada en la investigación periodística sobre las torturas y abusos en el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá tendrá su estreno oficial en septiembre próximo, emitiéndose a través de las señales TNT y Flow. La obra, que consta de seis episodios, cuenta con el protagonismo de Carolina Kopelioff y Lorena Vega, bajo la dirección de la dupla integrada por Paula Hernández y Jazmín Stuart.

La trama reconstruye uno de los casos más impactantes de opresión religiosa registrados en la Argentina, tomando como punto de partida el testimonio de Silvia Albarenque, ex integrante de la institución local. La historia sigue los pasos de Clara, una joven que ingresa al convento de clausura impulsada por su fe, pero que termina sometida a prácticas extremas de castigo, aislamiento y violencia psicológica ejercidas por la madre superiora. Tras años de encierro, la protagonista logra escapar e inicia una ardua lucha judicial y personal para reconstruir su vida fuera de los muros del claustro.

Cabe recordar que la serie toma como base documental la investigación publicada por la revista Análisis en el año 2016, un trabajo periodístico encabezado por Daniel Enz que derivó en la apertura de una causa judicial y en la posterior condena de la superiora del convento, Luisa Ester Toledo. “Cautiva” es una coproducción entre TNT, Flow y Warner Bros. Discovery, realizada por la productora Aleph Cine. El elenco se completa con figuras de renombre como Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois y Luis Ziembrowski, quienes dan vida a los diversos personajes de esta trama que ya tuvo un primer adelanto oficial durante la última transmisión de los premios Oscar.