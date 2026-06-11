Del 6 al 10 de septiembre se llevará a cabo el 1° Salón de Automóviles Clásicos y Motocicletas Paraná 2017 en Puerto Nuevo. Se trata de un evento inédito para la región, organizado por el Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Entre Ríos (CAACER).

La ciudad de Paraná vivirá durante cinco días uno de los eventos más atractivos del mundo de los autos clásicos. Cerca de 80 automóviles y 40 motocicletas serán expuestos al público en la Sala Mayo del Puerto Nuevo.

Las cinco jornadas tendrán el marco del Río Paraná, la participación de destacadas personalidades del medio y ejemplares únicos de colección. Una selección de vehículos clásicos e históricos con más de 30 años de antigüedad harán revivir la historia de la industria automotriz mundial.