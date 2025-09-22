Este lunes se llevó a cabo en Paraná la jornada de cierre de la propuesta educativa y solidaria de reciclaje, una iniciativa que buscó concientizar a los más chicos sobre la importancia del cuidado ambiental. La actividad reunió a escuelas y jardines de la capital entrerriana, cuyos alumnos llevaron las botellas plásticas recolectadas durante las últimas semanas.

La jornada fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana —dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello—, el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y el Consejo General de Educación (CGE). Durante el encuentro, referentes del Parque Ambiental de Crespo brindaron una charla pedagógica en la que explicaron el recorrido del ladrillo PET (polietileno tereftalato), desde la botella reciclada por los chicos hasta su transformación en un material capaz de construir aulas y espacios comunitarios.

“Con esta propuesta, el Estado provincial impulsa un modelo educativo y ambiental que demuestra cómo, a través de pequeños gestos cotidianos, se pueden alcanzar grandes transformaciones y construir un futuro más sustentable junto a las nuevas generaciones”, expresó Colello.

En la misma línea, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, anunció los primeros resultados de la campaña: “Logramos llegar a la meta de un millón de botellas en solo 90 días, completamos la etapa de recolección y empezamos la producción de 36.000 ladrillos. Esto es junto al proceso de llamado a licitación, que viene muy bien. Gracias a la participación de los entrerrianos conseguimos el primer hito”.

Por su parte, la presidente del CGE, Alicia Fregonese, remarcó el impacto formativo de la iniciativa: “Esta acción no solo promueve el reciclaje, también enseña a nuestros jóvenes sobre la responsabilidad ambiental. Ver a los niños involucrados en el reciclaje nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando en esta materia”.

Una campaña con alcance provincial

La propuesta tuvo una amplia participación de la comunidad educativa y social en distintas localidades de Entre Ríos, con puntos de recolección en General Ramírez, Libertador San Martín, Crespo y Paraná. El compromiso de escuelas, jardines, instituciones y familias permitió alcanzar un hito histórico en cantidad de botellas PET recolectadas, que ahora se destinarán a la producción de ladrillos sustentables.

“La participación y el compromiso ciudadano son claves para lograr transformaciones reales. Desde la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana impulsamos políticas públicas, pensadas junto a la sociedad, con perspectiva sostenible, que se traducen en obras concretas que mejoran la vida cotidiana y construyen futuro entre todos”, señaló la secretaria Valentina Götte.

De las botellas a las aulas

El proyecto piloto se pondrá en marcha en la Escuela Nº 105 Patria Libre, de Crespo. Allí se construirán tres aulas, una sala de profesores y un módulo sanitario utilizando ladrillos PET, un material innovador que combina sostenibilidad con utilidad social.