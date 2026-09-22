Grupo Motta está en la recta final de puesta en marcha de CALISA 2, nueva planta modelo de faena de aves que comenzó a producir en General Racedo. En la etapa actual se está en la puesta a punto para alcanzar un crecimiento sostenido en la capacidad productiva, unificando el sistema mixto de faena, con máximos estándares de calidad y tecnología de punta.

Con una inversión de más de 45 millones de dólares, este megaproyecto se suma al área industrial de Grupo Motta, en Racedo, Entre Ríos. La planta es considerada la más tecnificada de nuestro país, con estándares de producción y bioseguridad a nivel de las mayores inversiones en el mundo e inversiones en favor del bienestar de los trabajadores.

Esa área de la empresa funciona actualmente con unas 60 personas de reciente incorporación, pero está previsto que cuando alcance la producción plena habrá más de 100 personas incorporadas. Por otro lado, el aumento progresivo de la capacidad de producción alcanzará en pocos años el 400%.

Y un dato que hace al crecimiento social que involucra una empresa como CALISA en su entorno. “Nosotros durante estos ocho años pasamos de 480 a 670 familias dependiendo de un trabajo en CALISA. Este crecimiento de personal fue antes de empezar con CALISA 2”, subrayó el entrevistado.

En cada una de sus plantas, además del asombro que causa observar un proceso de faena y trozado de alta precisión con ayuda de IA, hay tecnología enfocada en que el pollo salga con muy bajo contenido de agua, un dato no menor cuando se trata de calidad y que el consumidor no pague agua al precio de carne aviar.

Augusto, al comando

El principal artífice de esta inversión es Augusto Motta, que desde el año 2000 dirige CALISA. En 1995 ingresó al mundo empresarial junto a su padre, Héctor Motta, fundador de Grupo Motta y gran protagonista del mundo empresarial entrerriano, aún muy presente en la empresa.

Para 1998, Augusto era responsable de tareas gerenciales de Cabaña Avícola Feller, empresa madre del grupo. Ese año, comenzó a desarrollarse el nuevo proyecto, CALISA, con el que se cimentaría definitivamente la potencia económica de la firma.

Bajo la conducción de Augusto, con CALISA comienza el desarrollo de tres lineamientos fundamentales del gigante que se fue consolidando en la economía entrerriana y argentina: agregado de valor, inversión continua y diversificación comercial.

Actualmente, con proyectos sustentables, como la forestación en uno de los accesos a General Racedo alimentada por aguas residuales de la producción empresaria, el Grupo trabaja bajo parámetros de sustentabilidad y responsabilidad social empresaria.

Grupo Motta no sólo se empeña en producir proteínas y alimentos, también busca transmitir valores y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las comunidades donde se inserta con sus inversiones.

Un largo proceso

En una extensa entrevista con Paralelo32 se notó en la voz y el semblante de Augusto la doble responsabilidad que pesa sobre sus espaldas, que ya acumulan más de 30 años de experiencia gerencial. Por un lado, debe conducir los destinos del Grupo Motta en estos tiempos de turbulencias económicas mundiales; que, por ejemplo, elevaron de tres a ocho años el período de implementación de CALISA 2; en el medio hubo que ‘recalcular’ por la reaparición de gripe A, que cerró provisoriamente un importante mercado internacional: la República Popular China, que se está en tratativas de reabrir.

“Un día China nos dijo ‘No te compro más’ y se cayeron millones de dólares que teníamos previstos para avanzar más rápido. Con China amortizábamos Caliza 2 de una manera más rápida”, comentó.

Agregó una precisión al proyecto: fueron 3.098 días de trabajo en la concreción del proyecto. “El otro día cuando preparé el discurso interno de inauguración, comenté que arrancamos el 8 de marzo de 2018; el dato era simplemente para marcar el tiempo de un proyecto que obviamente se dilató y que en el medio pasaron muchas cosas”, agregó y reconoció que en un momento se quebró y afloraron en él todas las tensiones vividas durante esos tres años que terminaron siendo ocho, con los costos adicionales y refinanciaciones que ese nuevo plazo implica. El entrevistado comentó que la caída de China como mercado representó una pérdida anual de 5 a 7 millones de dólares para la firma, que se resolvió en parte con nuevos mercados como Vietnam y Hong Kong (que actúa como ‘puerta trasera’ del mercado chino), además de profundizar el vínculo con países africanos.

El hijo de su padre

Por otro lado, Motta es consciente que debe reemplazar con eficacia y eficiencia a su padre en el comando de la empresa. Y de paso someterse cotidianamente a las inevitables comparaciones con Héctor. Es una marca habitual que pesa sobre todos los hijos de una personalidad reconocida: evitar que la sombra del padre se proyecte sobre el rumbo propio. Y todo indica que Augusto está logrando sostener con altura esa marca para comandar el desarrollo de la empresa como segunda generación al mando.

Y siguen los planes propios de Augusto en esta nueva etapa que inició CALISA 2. “En el escalamiento que queremos hacer, si en los próximos 5 años llegamos a pasar, supongamos, a los 200 mil pollos procesados por día, vamos a requerir más más personal, que esté más capacitado; más allá de la IA y todo lo que hay en nuevas tecnologías que ya estamos trabajando”, dijo.

– ¿Cómo maneja la frustración? ¿Cómo maneja el día a día?

-- Está buena la pregunta, pero no sé si tengo una respuesta. Más allá de las frustraciones, está el proceso de llevar adelante una compañía. Por otro lado, el grado de responsabilidad, que es fuerte. Depende muchas veces del tipo de persona que seas. En mi caso, he tenido la suerte de estar acompañado mucho tiempo con mi viejo, que me dio aire, seguridad, confianza. Obviamente, tengo casi 60 años y no voy a estar ‘apalancado’ toda la vida por él. Pero tengo que reconocer que fue un gran sostén, un mentor mío y de mi hermana (Helen, a cargo del complejo Feller SRL). Ahora, en estos últimos años he tomado cierta autonomía, creo haber aprendido lo mejor de él. También uno debe ir resolviendo incógnitas: como uno equilibra su vida, la familia, el ocio, los amigos. Tengo un mentor con quien estoy trabajando un poco sobre el bienestar. Parece una pavada, pero la palabra bienestar implica muchas cuestiones relacionadas con el rol de empresario, el rol de padre, el rol de marido, el rol de amigo. Es una materia que uno ha incorporado en los últimos años. Porque para estar al frente de una compañía, querer ser responsable y hacer bien las cosas, hay que cuidarse uno mismo y tratar, más que nada, de estar bien. Algo que suena fácil pero es bastante difícil.

La historia de Grupo Motta • Cabaña Avícola Feller: Se inició en el año 1958, por iniciativa de Aurelio Feller. Dedicada originalmente a la multiplicación genética y provisión de pollitas bebé y huevos fértiles, fue la empresa fundacional del grupo. A comienzos de los años setenta se incorpora a su conducción Héctor Motta, quien logra darle impulso a la empresa. • CALISA (Complejo Alimentario S.A.): Nació en 2000. Con este proyecto el grupo se expandió hacia la integración vertical, el procesamiento de carne de pollo y la comercialización al mercado interno e internacional. • Asado (Planta de termoprocesados): Se inauguró en mayo de 2005. Está orientada a la elaboración de productos cocidos, horneados y rebozados listos para consumir. Es hoy la mayor exportadora del país en el rubro, con 20 millones de dólares anuales. • COBISE (Complejo de Alta Bioseguridad): - COBISE I: Comenzó su construcción en 2010. - COBISE II: Su construcción se inició en octubre de 2018 y comenzó su puesta en marcha productiva en mayo de 2024. • By Prot: Inició su construcción en 2014. Es la planta encargada del procesamiento sustentable de los subproductos de la faena (vísceras, plumas y sangre) para convertirlos en aceites y harinas de proteínas. • CALISA 2: El megaproyecto de la nueva planta procesadora de aves comenzó a construirse en 2018. En 2026 comenzó la puesta en marcha para multiplicar la capacidad de faena del grupo.

88 productos nuevos y la 10

Como resumen de la diversificación productiva de la empresa, en los últimos tres años su Departamento I+D (Investigación y Desarrollo) elaboró 88 productos nuevos que salen de sus plantas.

Uno de los principales destinos son los mercados emergentes y dinámicos de los países africanos. Aprovechando el ‘poder blando’ que ejerce Argentina a través de su seleccionado de fútbol, especialmente en África, en el packaging de la empresa hacia el continente africano aparece la camiseta de la selección nacional y el número diez. Para las nuevas generaciones mundiales, el 10 está relacionado con Lionel Messi, para los mayores, también con Diego Maradona. Fue un acierto por la enorme simpatía que despierta ese símbolo en aquellas naciones. Y CALISA se posiciona junto a ambos referentes de nuestro país en su proyección internacional.

Además, el merchandising está presente en Africa con remeras y gorras que usan muchos emprendedores que comercializan los productos de la firma.

Otra curiosidad. Entre los mercados internacionales a los que llega la firma está la Polinesia Francesa, semi-colonia de Francia ubicada en el medio del Océano Pacífico.

“Cuando uno va a África, va a Sudáfrica, va a Kinshasa (capital de República Democrática del Congo), va a Benín, o a Gabón, CALISA es una marca reconocida. No somos los más grandes, pero CALISA tiene una reputación que no está dada por el volumen, está dada por la representación que tenemos en algunos mercados; el más fuerte es África”.