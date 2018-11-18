Nogoyá.- Este domingo 18 se realiza la 16º edición de la Mega Fiesta de Disfraces. Un evento de extraordinaria magnitud para la ciudad que no solo moviliza la noche nogoyaense, sino que indirectamente produce un movimiento económico favorable a muchos sectores.

En contacto con Paralelo 32, los organizadores se mostraron expectantes porque consideran al evento como el más importante de la provincia organizado por un boliche bailable. “Este año las expectativas crecen aún mas, ya que coincide su realización con un fin de semana largo, lo que producirá que mas concurrentes de la región puedan asistir a la mega fiesta y alojarse en la ciudad, generándose un flujo positivo en la economía local” detalló Diego Ruiz, uno de los integrantes de la organización.

En cuanto a la logística del evento, detallaron que habrá cuatro pistas, dos de ellas serán cubiertas y dos al aire libre, se desarrollarán shows en vivo con muchas sorpresas, “es una fiesta que incluye a todos, es apta para personas desde los 16 hasta los 99 años, donde el principal protagonista es el disfrazado”.

La fiesta abrirá sus puertas a las 23.30 horas, habrá cuatro accesos habilitados para el ingreso, tres recibirán a aquellos que adquirieron su entrada anticipada y otra para realizar la compra del acceso en el momento. Los organizadores recordaron que la fiesta no se suspende por lluvia y que están prohibidos aquellos disfraces que representen a fuerzas de seguridad. Se desplegará un importante operativo de seguridad, que contará con fuerzas policiales, centro de emergencias y asistencia del cuerpo de tránsito municipal.

Seguridad



Por su parte, el sub jefe departamental Comisario Guillermo Lopez, detalló a Paralelo 32 que para el evento se afectarán alrededor de 80 efectivos policiales, los que estarán distribuidos dentro y fuera del evento.

“Se afectará a 46 funcionarios policiales en el interior del evento, mientras que desde el puesto caminero se dispuso la instalación de puntos de control en los accesos a la ciudad, específicamente en el acceso este (zona Aero Club), en el acceso oeste (zona de acceso a Escuela La Carola) y acceso Sur (zona de Polideportivo Municipal).

Habrá ocho patrulleros destinados de manera exclusiva a la fiesta, mientras que estarán también los móviles del comando radioeléctrico que realizan las recorridas habituales preventivas.

En cuanto al acceso y estacionamiento de vehículos, López remarcó que trafics y colectivos tendrán un estacionamiento exclusivo en un predio anexo al boliche bailable, mientras que el resto de los vehículos podrán hacer lo propio en la colectora que conduce al paseo los puentes, como así también en otro predio anexo a El Templo.

“Se dispuso también la figura de conductor designado, así que aquellos conductores recibirán una pulsera distintiva”, confirmó el funcionario policial al tiempo que anheló que el evento sea una verdadera fiesta sin ningún tipo de inconvenientes.