Crespo- Los días viernes 10 y sábado 11 de marzo se estrenará en nuestra ciudad, en el Salón Municipal el documental de Maximiliano Schonfeld “La siesta del Tigre”. Así lo confirmó el propio director del film a Paralelo 32.

La siesta del Tigre insumió alrededor de tres años de trabajo y se rodó en dos veranos, con la actuación José María (Cochi) Espíndola, Benigno Lell, Mauricio Espíndola, Raúl Goettig, y Julio Folmer, con la producción de Gabriela Cueto. Relata la historia de cinco hombres que obsesionados con la búsqueda de los restos fósiles del Tigre Dientes de Sable, el fósil del felino más grande que habitó estas tierras, encontraron otro tipo de huesos

El documental se filmó a lo largo de tres excursiones de más o menos diez días cada una, captando escenas en el arroyo El Pelado, en Los Portones, el Ander Egg y otros lugares a los que los guió Cochirilla, uno de los actores y baqueano de esos sitios y de las excavaciones en busca de restos fósiles.

El film fue estrenado a nivel mundial en Portugal, el 28 de octubre pasado en el 14º Concurso Internacional del Doclisboa 2016, uno de los festivales de documentales más prestigiosos de Europa.