Crespo.- En el tercer trimestre de 2021 (julio-agosto-septiembre) la superficie cubierta autorizada a construir por la Municipalidad de Crespo fue de 11.837 metros cuadrados, con un aumento del 45,1% respecto al segundo trimestre y una variación positiva del 81,2% respecto a igual período de 2020. Se otorgaron 52 permisos de construcción durante el período analizado, 5 para ampliaciones y 47 para construcciones nuevas. En tanto, se iniciaron 62 viviendas y locales nuevos.

Los permisos de edificación constituyen un importante indicador de las intenciones de construcción de los particulares, lo que anticipa la futura actividad de la construcción y la oferta real de unidades inmobiliarias, destaca el informe “Permisos de edificación – 3er. Trimestre 2021”, elaborado por la Oficina Municipal de Estadísticas.

Comparados los terceros trimestres desde 2016 a 2021, el trimestre que acaba de terminar ocupa el segundo lugar entre los períodos con mayor cantidad de metros de edificación aprobados, luego del tercero de 2016 que llegó a 12.578 metros cuadrados.

Construcciones predominantes

Al analizar en el último año qué construcciones predominan trimestre a trimestre, las viviendas familiares (univiviendas) sin locales anexos predominan en más del 60% de la superficie, salvo el último trimestre que bajó al 57% y aumentó la superficie cubierta de almacenes y galpones, multiviviendas (construcciones de dos o más viviendas residenciales) con locales e industrias y talleres, luego de un año con pocas construcciones de esos tipos. Esto marca un dato optimista ya que la construcción va dejando atrás el año y medio de pandemia con baja actividad económica y se dinamiza la inversión en construcciones para producción y servicios.

También el trimestre que acaba de finalizar casi duplica los metros cuadrados construidos frente a los anteriores trimestres previos, salvo el segundo de 2020. En los dos últimos trimestres se nota una tendencia a retomar fuertemente el ritmo de la construcción privada en Crespo.

Con 6.689 metros cuadrados autorizados en septiembre, este mes casi duplicó el mejor registro de 2020, febrero, que marcó 3.274 metros cuadrados. También superó ampliamente el mejor registro previo de 2021, agosto, cuando se aprobaron 3.859 metros cuadrados de edificación.

Evolución

Al analizar la evolución de la construcción privada en Crespo desde 2015 hasta ahora, hubo un ritmo constante de permisos otorgados entre 2015 y 2016, se dieron fuertes variaciones de trimestre a trimestre entre 2017 y 2019, con una pronunciada gráfica ‘en serrucho’ con altibajos pronunciados. En 2020 se produjo la gran caída producto de la pandemia de covid-19, cuando abril tuvo cero aprobaciones. En tanto, para 2021 se verifica la tendencia de recuperación llegando en este tercer trimestre a niveles de 2016.