Crespo- El responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), José Luis Fredes, confirmó el crecimiento de reclamos vinculados al sistema financiero, llamados intimidatorios por deudas, créditos no reconocidos y compras realizadas por internet.

Dijo a Paralelo32, además, que el sistema financiero atraviesa un complejo escenario por el creciente nivel de morosidad. Explicó que cada vez más personas recurren a refinanciaciones, ya que no logran afrontar el pago de créditos y tarjetas.

Opinó que, lisa y llanamente, la gente compra y después no puede pagar. Y destacó que, en ese contexto, los bancos están trabajando estrategias para cancelar deudas con quitas de intereses. No por ‘actos de bondad’, sino porque necesitan, al menos, recuperar fondos.

Otros temas

Confirmó el crecimiento de llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos mediante los cuales supuestos estudios jurídicos intentan cobrar deudas utilizando amenazas. Fredes explicó que muchas personas llegan preocupadas por esto a la OMIC, después de recibir intimidaciones donde les aseguran que hasta les rematarán la vivienda o el vehículo.

Aseguró que muchos de esos estudios poseen importante cantidad de información personal, desde teléfonos hasta domicilios, incluso de otros integrantes de la familia. Y esa información muchas veces termina siendo utilizada para ejercer presión sobre quienes mantienen deudas. Aclaró que vulnera, además, la Ley de Protección de Datos Personales.

Reconoció que muchas personas, por temor, comienzan a pagar cuotas, y que en algunos casos esos pagos nunca llegan a la entidad financiera original. La gente abona y luego el estudio desaparece, bloquea contactos y el banco nunca percibe el dinero.

Insistió, en ese contexto, en la importancia de entender que cualquier negociación de una deuda debe formalizarse mediante documentación legal.

Créditos

Otro problema reconocido por el responsable de la OMIC son los créditos que aparecen otorgados sin autorización de los consumidores. Indicó que actualmente una de las plataformas más denunciadas es una conocida billetera virtual, con muchos usuarios que descubren préstamos que nunca solicitaron.

Explicó que, cuando se inicia un reclamo ante Defensa del Consumidor, la empresa debe presentar pruebas de que el crédito fue efectivamente contratado, aunque en el terreno práctico, la mayoría de las veces, esas empresas no remiten pruebas y solo envían un descargo sin acreditar nada.

Consultado sobre cómo pueden producirse esas situaciones, dijo que, lamentablemente, hay muchos casos de ‘empleados infieles’, que son los que comercializan información personal. Y desde la otra vereda, el delincuente que compra esos datos termina sabiendo mucho de muchas personas.

Denuncias

Respecto de las denuncias que más recibe, indicó que bancos y entidades financieras siguen arriba, como desde hace mucho tiempo, en el listado. Entre los reclamos más frecuentes está el desconocimiento de consumos con tarjetas de crédito; cargos realizados desde plataformas digitales; cobros en dólares; falta de respuestas por parte de bancos y dificultades para registrar reclamos.

En ese sentido, cuestionó que muchas entidades derivan a los clientes únicamente a líneas telefónicas automatizadas, entendiendo que no es una verdadera ‘atención al usuario’, con una persona que recibe el reclamo y entrega al menos un comprobante.

Recomendó también prestar especial atención a las compras realizadas por redes sociales. Explicó que muchas operaciones se concretan solo mediante transferencias bancarias, sin que exista factura. Si el dinero fue transferido a una persona física y no a una empresa correctamente identificada, resulta difícil después tramitar un reclamo.

Recalcó además que es importante tener claro que un llamado telefónico, mensaje de WhatsApp o correo electrónico no constituye notificación legal. Si existe una demanda judicial, la persona es formalmente notificada para ejercer su derecho a defensa.

A tener en cuenta

Es importante tener en cuenta que todas las actuaciones realizadas por la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor son gratuitas y que los casos de estafas virtuales no son competencia de la Oficina. Esos hechos constituyen delitos penales y deben denunciarse en la comisaría para que intervenga la Fiscalía.