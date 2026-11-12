El borrador de la historia
En La Historia Contada abordamos la revolución francesa
Un nuevo capítulo junto a Hugo Schira para descubrir uno de los acontecimientos que cambió el rumbo de la historia mundial.
Conocé sus protagonistas, los hechos y el contexto de la Revolución Francesa, un proceso que transformó profundamente la política y la sociedad.
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LA HISTORIA CONTADA. El pasado también tiene mucho para contar.
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