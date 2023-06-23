El evento organizado por la provincia de Entre Ríos, es acompañado por la Municipalidad de Concordia, el Gobierno de la provincia de Entre Ríos y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dependiente del Ministerio de Economía de la Nación y financiado por el CFI. Se desarrollará en el Centro de Convenciones de Concordia los días viernes 7 y sábado 8 de julio de 14:00 a 22:00 horas.

La exposición, impulsada por la gestión del intendente Enrique Cresto, posiciona a Concordia como ciudad pionera en la construcción de viviendas de madera. En este sentido, durante las jornadas de capacitación, se analizarán las últimas tendencias y tecnologías de esta industria, incluyendo aquellas relacionadas con el uso de energías renovables en la construcción y el diseño de viviendas más sostenibles. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en la exposición con debates y talleres con expertos en la materia, lo que permitirá un intercambio de conocimientos único.

El concejal Pablo Bovino, referente del Consejo de la Producción, informó que "en el marco de esta Exposición vamos a estar recibiendo a profesionales, investigadores, ingenieros, empresarios, carpinteros, representantes de aserraderos, de la industria del mueble, emprendedores que trabajan en madera.

El edil también explicó que "tiene la particularidad que se reúne la Mesa de Competitividad Foresto Industrial de la provincia y la Mesa Técnica de Construcción en Madera". Valorando que "hay una decisión política del intendente Enrique Cresto y de toda la gestión de fomentar la construcción con madera y Concordia va a ser una gran muestra para toda la provincia y potenciar esta cadena de valores".

La finalidad de las Jornadas es convertirse en un punto estratégico del sector foresto industrial en la región, ya que reunirá la oferta y demanda de los diferentes sistemas constructivos de vivienda con madera Wood Frame, así como también integrará materiales de construcción tradicionales, tecnología, maquinaria, equipamiento y servicios.

Cabe recordar que la Exposición es organizada por el gobierno de Entre Ríos, con la coordinación de la Secretaría de Industria y Comercio, el Municipio de Concordia y cuenta con el apoyo y colaboración de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación y el Consejo Federal de Inversiones y ha sido declarada de interés por el Honorable Concejo Deliberante en la sesión del jueves 22 de junio.

Al respecto Bovino expresó que "he pedido el tratamiento sobre tablas en la 14° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante sobre el proyecto de la Expo Vivienda y Foresto Industria 2023 ya que tenemos la particularidad y la suerte que se realice en nuestra ciudad y esta actividad tiene el objetivo de potenciar la cadena de valor de la foresto industria".

Información de contacto

Al respecto, el arquitecto Carlos Bahr, a cargo de la coordinación y planificación técnica de la actividad, comentó que "esta Exposición tiene el fin de promocionar y difundir productos y servicios madereros; presentar la amplia oferta que abarca toda la industria desde la primera transformación, pasando por todos los procesos de re manufactura de la madera maciza y tableros, productos para la construcción, energía y calefacción, la industria del mueble y su diseño y, principalmente la construcción de la vivienda de madera a fin de cubrir las necesidades habitacionales de Entre Ríos y la región, con un criterio de desarrollo federal".

Para mayor información técnica dirigirse al siguiente link de ExpoArquitectura https://expoarquitectura.com.ar/expo/expovivienda-madera/ , o vía mail a [email protected] o al teléfono Whatsapp +549 11 49171810.