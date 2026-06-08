Hernández- Este jueves 24 de septiembre es la fecha en que Hernández honra a su patrona, Nuestra Señora de la Merced. En esta oportunidad, por la pandemia, la modalidad es diferente, tratando de evitar la aglomeración de gente.

Desde la organización informaron lo que harán. Como ha ocurrido en otros lugares, salen en procesión por las calles del pueblo, acompañando la Imagen de la Virgen pero en autos o desde sus domicilios. No caminan junto a ella, como solía hacerse.

El inicio de la procesión está pautado a las 15.00 y el recorrido se extenderá hasta las 16.00. El martes 15 comenzó la novena bajo el lema “Aquí tienes a tu madre”. La parroquia permanece abierta de 9 a 18.00. Todos los días se sube la oración de la Noventa al Facebook de la parroquia.