General Racedo (Cobertura especial Paralelo 32).- Por primera vez en la historia, la localidad de General Racedo recibe a un presidente de la Nación. En horas del mediodía de este miércoles 23 de septiembre, el presidente Alberto Fernández, junto al gobernador Gustavo Bordet y funcionarios provinciales y nacionales estuvieron en esta localidad, donde recorrieron las instalaciones de la empresa Calisa y Asado, del Grupo Motta.

Previamente, el gobernador Bordet recibió al presidente Fernández en Paraná. Durante la jornada desarrollaron una amplia agenda de trabajo, que incluye la firma de convenios para la ejecución de obras y la visita a importantes emprendimientos privados. Fernández llegó a Entre Ríos acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), Enrique Cresto.

Los funcionarios sobrevolaron la obra del Acceso Sur a Paraná, cuya inversión supera los 600 millones de pesos y posibilita conectar esa ciudad con Oro Verde.

En Racedo

Posteriormente, Fernández y Bordet siguieron hacia Racedo, donde fueron recibidos calurosamente por vecinos de la comunidad, que aprovecharon la ocasión para intercambiar saludos y sacarse fotos junto al presidente. Luego, en Calisa, empresa del Grupo Motta, fueron recibidos por sus autoridades, Héctor, Augusto, Hellen y Juan Pablo Motta, quienes les mostraron al presidente y al gobernador las nuevas inversiones que la empresa está realizando, con una inversión de más de 40 millones de dólares. Se trata de una importante ampliación y modernización de las instalaciones de Calisa y Cobise (esta última en Conscripto Bernardi), multiplicando la capacidad productiva. Actualmente, Grupo Motta exporta a más de 20 países, y forma parte de una de las cadenas de valor más importantes de la provincia.

El resto de la visita

Finalizada la visita a Racedo, el presidente y el gobernador tenían previsto participar en el acto de inicio de la obra de la doble vía del Acceso Este de Paraná por la ruta 12, un recorrido por las instalaciones Laboratorios Federales Argentinos (Lafedar) en el Parque Industrial General Belgrano de la capital entrerriana y, por último, la firma de convenios en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana, algunos de ellos vinculados a la ejecución de obras públicas.





























Obras con aportes nacionales

Bordet comentó a Paralelo 32 durante la visita a Racedo sobre las obras que se construirán con aportes de Nación, que forman parte de los convenios que se firmaron durante la jornada con el presidente Fernández y sus ministros. “Hay una obra muy importante que es el acueducto de agua dulce que va a unir, Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda. Esto mejora la calidad de vida, sustancialmente. Es una mega obra, la principal. También estamos comenzando la circunvalación de Paraná que conecta con ruta 12 y beneficia la salida con el aeropuerto y localidades como Crespo y María Luisa. También otras muchas obras, entre ellas de saneamiento. En tan poco tiempo, que el presidente esté nuevamente en la provincia a pesar de la pandemia, la verdad que es un fuerte respaldo político”, destacó Bordet.