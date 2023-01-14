La cartelera cultural de 2023 en la ciudad universitaria comienza con el Festival “Oro Verde Canta y Baila”.

Será el viernes 3 y sábado 4 de febrero, desde las 21:30 horas con una propuesta musical encabezada por Los Palmeras y Mario Pereyra, junto a una fiesta para los sentidos en materia gastronómica.

Se acondicionará el predio de eventos de Los Tordos y Los Sauces, para la realización del evento que, el viernes 3 de febrero tendrá como número central a Los Palmeras. También actuarán Los Saraluceños, Súper Banda Estrella, Gildas Bailanta y Los Riedel.

En cuanto al sábado 4 de febrero se presentarán Mario Pereyra, Peteco Carabajal, Los Hermanos Benedetich, Miguel Figueroa, Palo Santo, Gerardo Farias y la Sonora Bonita y La Centella, entre muchos otros artistas.

Las entradas generales anticipadas tendrán un costo de $2.500 por noche, comprando ambas noches $4.000. En puerta sólo se venderán por noche a $3.000. Jubilados $1.000 y menores de 12 años, gratis. Pueden adquirirse de manera en online en www.1000tickets.com.ar

Hay entradas diferenciales para las personas residentes en Oro Verde que tendrán un costo de anticipadas de $1.500 por noche o $2.500 por ambas noches; y pueden adquirirse de lunes a sábado de 8 a 13 hs y de 16 a 20 hs en el Museo Conrado Hasenauer (Los Tordos 241) con el DNI que acredite la residencia en Oro Verde. En puerta saldrán $ 2.000. Los jubilados oroverdenses entran gratis, igual que los menores de 12 años. Discapacitados (residentes y no residentes) con acceso gratuito, solo debe presentarse el carnet al momento de ingresar al evento.