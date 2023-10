La Bolsa de Cereales de Entre Ríos participó en la apertura de la Expo Victoria 2023 con una disertación sobre el impacto económico de la sequía durante la campaña 2022/23 en la provincia.

Estuvo a cargo de Simón Santana, del Departamento Económico, y se realizó el viernes 6 de octubre en el salón de Conferencias de la Sociedad Rural de Victoria.

Los datos expuestos en la presentación se obtuvieron utilizando el cálculo de márgenes económicos por hectárea en cada departamento, teniendo en cuenta la superficie cosechada y la superficie sembrada sin cosechar.

En un primer momento, se presentó un ejercicio de cálculo de pérdidas en el departamento Victoria, con márgenes brutos negativos en todos los cultivos, excepto el trigo, y una superficie sembrada de 142.500 hectáreas. El margen bruto total arroja pérdidas por u$s 31 millones.

Una vez explicada la metodología, se presentaron los datos de todos los departamentos de la provincia, sumando en total u$s 420 millones de pérdidas directas. Luego, los efectos indirectos sumaron otros u$s 150 millones debido a los encadenamientos que tiene la actividad agrícola con el resto de la economía, como la industrialización y comercialización, lo que totalizó pérdidas por un total de u$s 570 millones.

Finalmente, se presentaron los resultados en términos relativos, es decir, el margen bruto comparado con la inversión necesaria para realizar la actividad en los distintos cultivos en todos los departamentos.