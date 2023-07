Entrevistado por medios de comunicación de Basavilbaso, en su visita a la ciudad, el precandidato a Gobernador de Entre Ríos Cambia señaló: “Seguramente el Gobernador Bordet va a terminar con un equilibrio, aunque este año viene con un pequeño déficit, pero, en realidad, los cierres positivos, o con determinados excedentes, a los que se les llama superávit, se dan sobre esta base: le mandamos poco a las escuelas, no arreglan las rutas, es decir, hay un indicador objetivo, con información oficial. El Gobernador Bordet, desde el regreso a la democracia, es el que menos obra pública ha ejecutado”.



“Yo vengo de Chajarí, bien al norte, la ruta provincial N°1, que une esa ciudad con San Jaime, se licitó en el año 2013, se firmó el convenio en septiembre de ese mismo año. Eran 23 kilómetros de asfalto con un par de puentes y, hasta ahora, no hay un metro de asfalto. La obra se comenzó, se instaló el obrador, la empresa vino, trajo un par de máquinas, no movían tanto el suelo, pero para ruido eran fantásticas. No hicieron el asfalto y pasaron 10 años”, aseguró Galimberti.



Además, en relación a esta cuestión agregó: “nosotros queremos declarar la emergencia vial y, a partir de ahí, diagramar un plan que tendrá que tener inversiones, la mayor seriedad posible, y empezar a recuperar (…).” “Hay que escuchar qué es lo que se piensa hacer desde cada frente. Yo gestioné, he tenido la suerte de que me voten y gestioné, y algunas cosas se pueden hacer. Algunos dicen qué. Nosotros dijimos e hicimos, es lo que vamos tratando de demostrar”, expresó.



Con respecto a la campaña electoral que viene desarrollando, Galimberti dijo: “El mano a mano con el vecino es necesario, la construcción con la política no es solo las grandes ideas, las políticas públicas, sino, también, conocernos con los candidatos, afiliados y simpatizantes de distintos lugares”.



En otro tramo de la entrevista concedida a Delco Noticias el precandidato expresó: “la provincia de Entre Ríos no solo tiene circunstancias diferentes en sus pueblos y ciudades, sino que tiene idiosincrasias diferentes. Lo que para algunos puede ser insignificante, en otros es muy preciado (…). Todos necesitan de la atención del Gobierno, y por eso tenemos una mirada diferente con otros precandidatos. A mí me interesan mucho los pequeños pueblos que, muchas veces, son dejados de lado”.



“Entre Ríos cambia tiene algunas características: hablamos de un proceso para reconstruir el poder, el Estado en la provincia, para los próximos 10 años; el nuestro, como siempre decimos, es un proceso colectivo; no creemos en los personalismos ni que un nombre propio vaya a solucionar las problemáticas que tiene toda la provincia. Somos un espacio que crece de abajo hacia arriba, es decir, para nosotros es tan importante Basavilbaso, Herrera, 1° de Mayo, como, también, lo es Paraná”, afirmó Galimberti.