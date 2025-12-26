A partir del 1° de enero la receta electrónica será de carácter obligatorio para todos los medicamentos a los que la Obra Social de Entre Ríos brinda cobertura.

Se dividen en dos grupos: sin autorización y con autorización

1) Sin autorización: medicamentos dentro del plan ambulatorio de OSER. El médico confecciona la receta electrónica y le entrega al afiliado el número de receta. En farmacia retira la medicación con DNI + el número de receta.

2) Con autorización: Medicamentos dentro del plan crónicos y oncológicos y patologías especiales.

A- Para medicamentos en el plan crónicos: El médico confecciona seis recetas (una por cada mes de validez del plan) y completa el formulario de OSER GP-777.

En sede el afiliado tiene que presentar: números de receta + formulario y estudios complementarios. En farmacia retira la medicación con DNI + el número de receta.

B- Para medicamentos en el plan oncológicos y patologías especiales: el médico confecciona la receta y completa el formulario correspondiente.

En cada sede de OSER el afiliado tiene que presentar: número de receta + formulario y estudios complementarios. Una vez AUTORIZADO, se le notificará a través del mail. En farmacia retira la medicación con DNI + el número de receta.

Datos

- Todas las recetas en papel expedidas hasta el 31/12 mantendrán vigencia.

- El médico prescriptor debe ser prestador de OSER.

- Este procedimiento no involucra el uso de la aplicación MI OSER.