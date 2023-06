Crespo- La docente jubilada Amalia Elsasser anunció en su cuenta de Facebook el regreso de su proyecto de ayuda extra áulica. Explicó que “Con mucha alegría a partir de mayo retomo mi proyecto que consiste en dar apoyo a los alumnos de los primeros años de la secundaria. Estoy a disposición de los chicos de mi ciudad y zonas aledañas. Esta ayuda no tiene costo alguno, solo la alegría de poder ayudar y compartir gratos momentos con quienes lo necesitan, con la certeza de que Dios hizo nacer en mí este proyecto. En el servicio está la alegría”, dijo.

“Yo no preparo una materia, quiero que me digan los temas puntuales que les cuestan, para caminar a la par, con ellos, aclarando dudas que les permitan seguir avanzando. Es abrir puertas para muchos chicos que no entienden algún tema puntual, sin que lo económico sea un condicionante”, comentó a Paralelo 32 en el inicio de una hermosa entrevista.