La exposición internacional Presentes anuncia su edición Otoño 2017 y festeja sus 15 años de consolidación en el sector. Exclusiva para profesionales y comerciantes de todo el país, se podrá visitar del 15 al 18 de marzo, en La Rural. El miércoles, jueves y viernes de 10 a 20 hs. y sábado de 10 a 18 hs.

En su primera edición del año 2017 y con las últimas tendencias de la decoración, la exposición reunirá a comerciantes, mayoristas, distribuidores, hoteleros, gastronómicos y profesionales de los sectores Decoración, Iluminación, Muebles, Cuadros, Bazar, Regalos, Grandes Volúmenes, Marroquinería, Navidad, Textil para el Hogar, Bath & Body.

Bajo el lema “15 años generando tendencias y buenos negocios” la feria presenta innumerables oportunidades de negocio, que la consolidan desde hace 15 años como la Exposición más grande de la República Argentina y una de las más importantes de su tipo en el MERCOSUR. Presentes es el espacio de negocios líder del sector, donde fabricantes e importadores presentan las novedades de la temporada que se viene.

“Presentes cumple 15 años de consolidación en el mercado, y es una gran oportunidad para festejar –especialmente- el acompañamiento de nuestros expositores y visitantes a lo largo de este tiempo. Un homenaje a la decoración, el emprendedorismo, la creatividad en las propuestas, la innovación del mercado. Es un honor haber sido parte de este camino y ver como expositores y empresas que nos acompañan desde el primer día han crecido a través de nuestra Feria. Nuestra esencia es, justamente, brindarles el mejor espacio para consolidar su negocio y ampliar su cartera de clientes”, sostiene Daniel Martínez Font, Director de Comité Ejecutivo, empresa organizadora de la exposición.

Asimismo, se presentará la segunda edición de Proyecto Deseo, una iniciativa de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), que mostrará las potencialidades del sector mueblero nacional con propuestas que no se encuentran actualmente en el mercado, sino que están siendo desarrolladas específicamente para este salón con el objetivo de investigar y explorar cómo será el futuro mueble argentino.

El evento vincula a los expositores con los distintos visitantes: grandes y pequeños comerciantes del sector, hoteles, restaurantes, arquitectos, decoradores y diseñadores interesados, buscando un espacio de negocio estratégico, mejoras en la organización y logística. Identificados espacialmente por colores, en la exposición se encuentra el Espacio Rojo (Regalería, Bazar, Cocina, Marroquinería, Navidad), Espacio Verde (Textil Hogar, Bath & Body), Espacio Azul (Muebles, Decoración, Iluminación), Espacio Diseño de Autor Argentino (pequeñas empresas con productos de diseño) y Espacio Grandes Volúmenes.

Con más de 24.000 visitantes y 11 mil comercios de todo el país en cada una de sus dos ediciones anuales (otoño y primavera) y más de 300 expositores a lo largo de 30 mil m2 de superficie, pertenecientes a las firmas más prestigiosas del mercado, Presentes es la exposición profesional de un rubro admirado y demandado por los mayores centros de consumo a nivel mundial.