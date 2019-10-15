La productora general del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos y referente del sector audiovisual, Liliana Mazure, contó el recorrido de un evento que sienta precedente en materia de políticas culturales para los entrerrianos. “El público entrerriano verá películas que hablen de él”, dijo.

Los inicios de un proyecto ambicioso

“El año pasado, con Carolina Gaillard empezamos a diseñar un modelo de festival con el objetivo de traer cine nacional e internacional a Entre Ríos, una provincia desprovista de salas de cine. Y también para que entrerrianas y entrerrianos se relacionen con el cine hecho en su provincia, con obras inéditas o sin posibilidades de difusión, que hasta el año pasado desconocían”, relata Mazure sobre los inicios de la idea fundadora.

Ese primer objetivo llevado adelante en la edición del 2018 se cumplió con superlativos resultados. “Fue un encuentro maravilloso de la gente. Se proyectaron todas las películas a sala llena. El Festival se vivió como una fiesta. Por eso nuestro compromiso fue hacerlo crecer en calidad y en cantidad, con más películas y más actividades”, agrega.

A horas del inicio de una nueva edición del FICER, que causa sensación y expectativa no solo en la comunidad cinéfila sino también en los turistas y curiosos, Liliana Mazure habló de su rol en la organización del Festival: “Los festivales son mucho más complejos de lo que uno imagina. Por un lado, empezamos a trabajar en febrero con Celina Murga (la directora artística) y con Maximiliano Schonfeld y Nicolás Herzog (los programadores).

Tuvieron que ver una enorme cantidad de películas. Paralelamente, hubo que ordenar el aspecto administrativo, con trámites que llevan tiempo de resolución. Nada de esto podría haber llegado a buen término sin el apoyo del Gobierno de Entre Ríos, a partir de una iniciativa de Carolina Gaillard, que bancó nuestras locuras de artista”.

Nuevos espectadores: jóvenes entrerrianos se acercan al lenguaje audiovisual

En relación a las novedades más importantes de la edición que comienza este martes 15 en Paraná, la gestora cultura y ex directora del INCAA dijo: “La sección para adolescentes, llamada Cortos de 14 a 17, fue creada por la madrina del Festival, Leonor Benedetto. Está dedicada a una franja etaria que no tiene representatividad en los festivales. Suele haber una sección infantil, pero el segmento adolescente se queda afuera. La propuesta de Leonor fue muy bien recibida. Entonces hubo que articularla con el Consejo General de Educación y los realizadores entrerrianos de toda la provincia, porque para que los chicos se presentaran, debían recibir capacitaciones. Si bien manejan el lenguaje audiovisual prácticamente desde la cuna, había que organizarlos. Se hizo en las escuelas (por eso el acuerdo con el CGE), y cada realizador capacitó en su propia localidad, muchas veces en la misma escuela a la que él concurrió. El resultado fue extraordinario: en poco más de un mes se presentaron 42 videos, que se van a exhibir desde el jueves de 14 a 17, en una sala especialmente dedicada a ellos. Y además esos cortos van a tener premios”.

En honor a Italia

Este año el FICER tendrá como invitada de honor a la tradición cultural italiana, no solo cinematográficamente hablando sino también en su gastronomía y actividades especiales.

“Este año está dedicado a Italia, así como el año pasado estuvo dedicado al cine francosuizo. Son dos de las colonias fundamentales cuyos herederos pueblan la provincia de Entre Ríos. El propósito es ir integrando, año tras año, a cada una de esas comunidades con su cine representativo”.

Una de las perlitas será la proyección al aire libre de Cinema Paradiso. Al respecto, Mazure destacó: “Lo interesante es que no se exhibirá la versión comercial conocida, sino la del director, que dura unas tres horas y no tiene cortes. Es una versión casi desconocida. Además, viene a presentarla un hombre del cine y un gran comunicador: Carlos Morelli”.

Para la apertura

En relación a la programación, la productora general del FICER resaltó: “Nos preparamos para tener una sección internacional muy interesante, con una producción inédita que inaugura el festival: La Camarista, una película mexicana para la cual invitamos a su protagonista, Gabriela Cartol. Una sección competitiva de cine nacional, en la que la película ganadora se llevará un premio en dinero. Y una sección de cine entrerriano, que incentiva la incorporación de realizadores locales para permitir su encuentro con el público. Los entrerrianos podrán ver películas que hablen de ellos”.

El Festival arranca este martes 15 a las 19 con la Ceremonia de Apertura; luego a las 20.30 tendrá lugar la proyección de La Camarista. Y también Il Gatopardo a las 20:15. La entrada es libre y gratuita.