Del 17 al 20 de octubre se realizará en la ciudad de Paraná el 1° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, organizado por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través de su Secretaría de Turismo y Cultura. En este marco se proyectará el cortometraje “Leaves That Fall of the Tree”, del crespense Gabriel Zaragoza.

Hojas que caen del árbol es un trabajo sobre la imposibilidad del cuerpo humano de abarcar la eternidad. Una mirada construida con un toque impresionista donde el intimismo del relato acompaña el angustiante y apasionado hecho de estar vivo. La proyección de este corto se realizará el miércoles 17 de octubre a las 21:30 horas, en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15); y el sábado 20 de octubre a las 18:30 horas en la Sala Verónica Kuttel, ubicada en el centro cultural La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861).