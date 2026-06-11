Del 17 al 20 de octubre se realizará en la ciudad de Paraná el 1° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, organizado por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través de su Secretaría de Turismo y Cultura. La programación integral del festival comprende la proyección de cortometrajes y largometrajes – tanto internacionles como de realizadores entrerrianos-, un segmento infantil y actividades artísticas, turísticas y gastronómicas; llevándose adelante en tres espacios específicos: el Centro Provincial de Convenciones (CPC), el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (VU) y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER).

En este marco se proyectará “Germania”, del crespense Maximiliano Schonfeld. El film es la historia del último día de una familia de alemanes del Volga en una pequeña aldea de Entre Ríos. La Madre y sus dos hijos adolescentes, Lucas y Brenda, realizan un duelo íntimo esperando la partida. Pero las razones de su huida son misteriosas. Su granja fue devastada por una peste y los aldeanos evitan acercarse a ellos.

La proyección se realizará el viernes 19 de octubre a las 21:30 horas en el centro cultural La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861).

Dirección

Maximiliano Schonfeld

Eduardo Crespo (Asistente de Dirección)

Rafael Cardelli (Asistente de Dirección)

Guión

Maximiliano SchonfeldGuionista & Rafael CardelliGuionista

Producción

Fernando Brom

Bárbara Francisco

Maximiliano Schonfeld

Bárbara Francisco (Producción ejecutiva)

Fernando Brom (Producción ejecutiva)

Gabriel Zaragoza (Asistente de producción)

Fotografía

Soledad Rodríguez (Fotografía)

Soledad Rodríguez (Cámara)

Federico Lastra (Asistente de Cámara)

Música

Jackson Souvenirs

Sonido

Manuel De Andres

Nahuel Palenque

Montaje

Ana Remón

Dirección arte

Laura Gamberg

Cecilia Jacob (Vestuario)