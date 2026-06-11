Del 17 al 20 de octubre se realizará en la ciudad de Paraná el 1° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, organizado por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través de su Secretaría de Turismo y Cultura. La programación integral del festival comprende la proyección de cortometrajes y largometrajes – tanto internacionles como de realizadores entrerrianos-, un segmento infantil y actividades artísticas, turísticas y gastronómicas; llevándose adelante en tres espacios específicos: el Centro Provincial de Convenciones (CPC), el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (VU) y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER).

En este marco se proyectará “Crespo (La continuidad de la memoria)”, del crespense Eduardo Crespo; y que cuenta con la actuación de Mali Seri, Clarita Laferrara, Mirta Holzhus, Jorge Gieco, y Osvaldo Chiapessoni.

El film tiene una duración 65 minutos, y su argumento es que “Tras la muerte de su padre, Eduardo Crespo decide viajar para filmar la película que tenía planeada hacer con él sobre la ciudad de Crespo, la avicultura -característica productiva de la localidad- y la relación que los unía. La cámara recorre los mismos espacios, a través de la memoria colectiva y personal, otorgándole al relato una magia propia y singular”.

La proyección se realizará el viernes 19 de octubre a las 16:30 horas, en la Sala Verónica Kuttel, ubicada en el centro cultural La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861).