Del 17 al 20 de octubre se realizará en la ciudad de Paraná el 1° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, organizado por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través de su Secretaría de Turismo y Cultura. La programación integral del festival comprende la proyección de cortometrajes y largometrajes – tanto internacionles como de realizadores entrerrianos-, un segmento infantil y actividades artísticas, turísticas y gastronómicas; llevándose adelante en tres espacios específicos: el Centro Provincial de Convenciones (CPC), el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (VU) y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER).

En este marco se proyectará “AB”, dirigida por el crespense Iván Fund y el dinamarqués Andreas Koefoed. El film relata la historia de dos amigas en un pequeño pueblo de provincia. “Arita y Belencha están en ese momento de la primera juventud en el que en muchas provincias argentinas el dilema mayor es “irse a Capital o quedarse”. Belencha planea irse; su perra tuvo cría y las dos caminan las calles del pueblo con una caja con los cachorritos, a los que ofrecen en adopción. Esa línea estructura mayormente esta película, una suerte de road movie caminada de calle a calle, por caminos casi siempre de tierra, con estaciones que son casas de los pobladores o los comercios. Ahí surgen desde historias de mascotas hasta intentos de levante. Las charlas en las casas siempre abiertas, los caminos, el atardecer en el campo: lo que se perderá al irse”.

La proyección se realizará el viernes 19 de octubre a las 18:00 horas, en la Sala Verónica Kuttel, ubicada en el centro cultural La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861).