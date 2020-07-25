Crespo- El sábado 11 de julio se conmemoró en nuestro país el Día Nacional del Bandoneón, fecha del nacimiento de quien se considera el “Badoneón mayor de Buenos Aires“, el maestro Aníbal Troilo, alias “Pichuco”.

El lunes 13, durante una emisión especial de Radio Arte, Modalidad Artística del CGE un pequeño bandoneonista de nuestra ciudad, Máximo Brambilla, fue invitado a participar. En su intervención el pequeño músico interpretó el tema “Laguna Totora” de Tránsito Cocomarola, rindiendo un emotivo homenaje en el Día Nacional del Bandoneón, a todos los que se identifican con el instrumento por excelencia de los tangueros y chamameceros.

Máximo forma parte de una familia donde desde sus abuelos, padre y tíos, se respira y ama la música y el folclore. Su papá, integrante del grupo La Clavija, toca la flauta traversa y el saxofón. A muy corta edad, con apenas dos años, recibió un acordeón de regalo de su familia. Después vendría el bandoneón, un lindo recuerdo de su padrino Hernán que hace sus aportes también en la enseñanza de la música dándole clases de audioperceptiva.

Durante la noche de los almacenes de campo, el año pasado, tuvo una actuación en público acompañando a La Clavija. Su inclinación por la música hace que el niño tome clases virtuales de bandoneón con el joven acordeonista y bandoneonista Gustavo Reinoso; pero además estudia batería y bombo.